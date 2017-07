Llega el otoño a la ciudad

¿Se ha adelantado el otoño en la capital cacereña? Algunas de sus calles tienen un aspecto más característico de esta estación que de la época estival ya que están plagadas de hojas caducas de color marrón que han caído de sus árboles. Se amontonan en las aceras como si del mes de octubre se tratase. El Perú o el R-66 son algunas de esas zonas en las que ocurre esta extraña circunstancia, que ha llevado a los vecinos a solicitar que se limpien las calles más a menudo porque las hojas crean ya una extensa alfombra marrón en muchas de ellas.

Sin embargo las altas temperaturas denotan que el otoño, que se inaugurará el 21 de septiembre, todavía no está aquí y que el verano continúa. Pero entonces, ¿por qué se caen las hojas en pleno mes de julio? La razón se debe precisamente a las altas temperaturas que soporta la ciudad durante estos días. Ciertas especies arbóreas, como el platanero (plantas que están ubicadas en ambas zonas antes mencionadas), no son capaces de soportarlas y se defienden dejando caer sus hojas al suelo. No dejarán de hacerlo hasta pasado el otoño, momento en el que se desprenderán de toda hoja caduca que cuelgue de sus ramas.

Es el mecanismo de defensa de los árboles en cuyas raíces no tienen suficiente humedad como para sobrevivir. Las altas temperaturas impiden que las hojas y los tallos puedan conservar la estructuración de sus proteínas y enzimas necesarias para el crecimiento de las plantas. Así el calor (el golpe de calor, más bien) provoca que las hojas se marchiten, que estas cambien de coloración y que se caigan. Este problema también afecta a otras especies como los castaños de indias, los chopos, las sóforas y las robinias.

Además de por esto, los plataneros generan otras muchas quejas entre los vecinos de R-66, porque es una especie muy invasiva, cuyas raíces levantan aceras y atascan los sumideros. El ayuntamiento ya ha elaborado un proyecto para sustituirlos. Costaría 220.000 euros.