Lorena Jorna, pregonera de la patrona de Cáceres: «En el pregón me acordaré de mi abuela, mis padres y mis raíces»

Esta casada y tiene un hijo de dos años. Lorena Jorna Boticario (Cáceres, 26/12/1985) será la tercera periodista, tras Sonia Cobo y Miguel Ángel Muñoz, en dar el pregón del novenario de la Virgen de la Montaña. Diplomada en Turismo y licenciada en Comunicación Audiovisual, es la responsable de comunicación de la Diócesis Coria-Cáceres tras haber pasado por la cadena Cope y el semanario cultural Avuelapluma.

-La Junta Directiva de la cofradía de la Virgen de la Montaña decidió su nombramiento por unanimidad. ¿Cuándo se enteró y qué supone para usted?

-Me lo comunicaron en octubre, justo tras decidirlo. Me llamó Joaquín Floriano y me quedé abrumada por la confianza que había depositado en mí la cofradía. Evidentemente dije que sí.

-¿Qué tipo de pregón va a dar? ¿De mensaje o de vivencias?

-Aún no lo tengo terminado pero sí que hay varias partes ya estructuradas. Quiero hablar de María como una mujer de su época, como modelo de creyente y como Madre de la Iglesia, aunque también aportaré mis vivencias personales y profesionales.

-¿De quién se va a acordar ese día tan especial?

-Me acordaré de mi abuela Antonia, que le tenía gran devoción a la Virgen de la Montaña, de mis padres y abuelos, de mis raíces y mi infancia... Aunque mis abuelos ya no vivan, seguramente estarán acompañándome ese día.

-¿Su pertenencia a la Iglesia Católica le viene de familia?

-Soy creyente y estoy muy involucrada en el mundo eclesiástico en diversos ámbitos. Mi familia me ha transmitido la fe y esa devoción por la Virgen.

-¿Es usted miembro de alguna hermandad?

-No. Mi padre pertenece a la cofradía del Nazareno y mi madre y mi abuela materna han portado la Virgen, por lo que siempre he estado muy vinculada a la Semana Santa.

-¿Cuál es su momento favorito del novenario?

-Tengo varios. La presentación de los recién nacidos me parece un momento entrañable y el Besamanto también es especial. No obstante, siempre que puedo trato de ir cuando no va tanta gente porque intento que sea un momento lo más íntimo posible.

-Su hijo está presentado a la patrona, ¿no?

-Sí, por supuesto. Nació en 2014 y se presentó en mayo del 2015.

-¿Dónde hay que ver la procesión de bajada?

-Mis mejores recuerdos y donde siempre la veo es en Fuente Concejo. Es el sitio especial donde la recibo, cuando se le entrega el bastón de mando de la ciudad.

-¿Qué significa visitar a la patrona?

-Es como una madre. Yo le pido que me guíe y me ayude en mis momentos de dificultad, así como en los de alegría. Soy de acudir al santuario. Es como cuando hablas con tu madre y le cuentas todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo. Siempre llevo una estampa de la patrona, junto a otra de San Pedro de Alcántara.

-¿Qué deseo le pide a la Virgen de la Montaña para este 2017?

-Sobre todo salud. Luego, que me acompañe en mi vida y en mi fe y que esté al lado de los que sufren. Ya que ella fue la primera refugiada al tener que salir de su tierra, que acompañe y de consuelo a todos los que sufren.