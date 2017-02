«Los plataneros son el cáncer de un barrio», dicen los vecinos de R-66

La presencia de plataneros es la principal queja de los vecinos de la urbanización R-66. Son una especie muy invasiva que genera numerosos problemas a los residentes. Sin ir más lejos esta semana las raíces han reventado una tubería en una casa en la calle Islas Filipinas. La avería ha inundado los garajes pero los seguros no cubren los desperfectos porque el causante de la rotura ha sido un árbol de la calle, con lo que consideran que el responsable es el ayuntamiento. Esto está suponiendo grandes problemas a los afectados que tienen ahora que lidiar entre la administración y las aseguradoras.

No ha sido el único problema. Los operarios tampoco han podido dotar de fibra óptica a la calle Córcega porque las raíces de los plataneros impiden que el cableado pueda introducirse bajo el suelo de esa vía. Aquí, además, los árboles están tan poblados que las ramas impiden el acceso de vehículos de emergencias porque no hay espacio. «En esa calle si hay un fuego no se puede sofocar, tampoco puede entrar una ambulancia», dijo el presidente de la asociación de vecinos Vía de la Plata, Victoriano Sánchez. Es claro: «Los plataneros son el cáncer de un barrio», señala.

Un informe de Parques y Jardines propone que se talen los 473 árboles de esta especie de los sectores A y B del barrio, aunque el ayuntamiento no ha tomado todavía una decisión sobre si acabará con ellos. De momento ha encargado otro informe sobre el coste que supondría su reposición. La propuesta de tala ya ha generado quejas de los ecologistas en varias ocasiones. «Es curioso que los ecologistas digan que los vecinos de este barrio no somos amantes de la naturaleza cuando en casi todas las casas tenemos jardines. El problema son estos árboles, que son muy invasivos», insiste a este diario el presidente del colectivo vecinal.