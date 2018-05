Mar Toros solicita la cesión de la plaza de Cáceres y garantiza un festejo en la feria de mayo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es verdad que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. Si pensamos que no hace tantos años la de Cáceres era la plaza con más festejos de Extremadura y la única que tenía algo parecido a una temporada taurina; pues el vaso está casi vacío. Si nos ponemos en la fecha de hoy, a poco más de dos semanas de la feria, y nada de carteles, que haya una corrida de toros en la feria, con toreros famosos y ganadería reconocida, es casi un milagro. Ahora, señores concejales no antitaurinos, esto es una solución de emergencia, que sólo evita que en la feria no haya toros. Pero cada feria que pasa sin una empresa y un pliego aceptable es un paso o muchos pasos hacia que Cáceres se quede sin toros ¡Una pena!