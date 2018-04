Mario Mirabel se quita la espina de la media maratón de Cáceres

A quien coresponda en el Ayuntamiento de Cáceres como responsable de la organizacion de la media maraton de nuestra ciudad. Pertenezco a Club Maraton Caceres y soy miembro de su junta directiva. Ademas llevo más de una década corriendo por las calles e Cáceres. Desde hace semanas compañeros de carreras de mi club vienen realizando criticas a la organizacion de la media maraton. Yo he esperado a correr la misma para, con conocimiento de causa, poder sumarme a las misma y señalar los multiples fallos que ha tenido la carrera y que ademas son facilmente subsanables. Paso a enumerarlos: 1. Bolsa del corredor pobrisima 2. Recorrido mejorable; evitando descampados, cuestas innecesarias y facilitando que se pueda mantener un ritmo constante. 3. Retraso de 9 minutos en la salida. 4. Kilometros mal medidos que iban desde los 780 mts a los 1190 5. Salida y llegada en 2 puntos diferentes. 6. Final de la carrera teniendo que realizar una curva de 270 grados en una rotonda. 7. Aglomeraciones en la zona de llegada. 8. Falta de promoción en los medios. 9. Horario mal elegido. 10. Escasez de público. No es que el ciudadano de Cáceres sea diferente al de otras ciudades extremeñas o de España. Esto es consecuancia de lo anterior: publicidad, horarios y recorrido. 11. Problemas en el trafico (en esto he de reconocer que no opino como experto sino como testigo ya que no se nada sobre como se ha de manejar el tráfico en una ciudad). Puede ser coincidencia pero es la primera vez que veo en una carrera a 3 conductures insultando a la policia municipal por no poder mover sus vehiculos y a otro gritando improperios referidos a las madres de los corredor. Tomese todo esto como una critica constructiva cuyo único fin sea contribuir a que la proxima edicion de la media maraton esté a la altura que nuestra ciudadse merece.