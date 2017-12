Más de la mitad de las donaciones de órganos de la región son cacereñas

Hasta la fecha, en Extremadura ha habido 49 donaciones de órganos, de las que 26 se produjeron en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. De momento, son siete más que el año pasado, donde se produjeron 19; pero una menos que en 2015, donde se alcanzó el record de 27 donaciones en un año. Detrás de estas cifras está el equipo de Coordinación de trasplantes del hospital cacereño, en el que lleva catorce años la enfermera María Ángeles Márquez, y los médicos intensivistas Marcial Casares y Elena Gallego.

Una fecha, finales de 2014, marca un antes y un después en la donación de órganos en la ciudad. Fue entonces cuando se puso en funcionamiento el servicio de neurología, que hasta entonces no había, y el protocolo de donación en asistolia, es decir, a corazón parado. Tras estas mejoras del servicio, las cifras de donación se triplicaron. Porque no en todos los casos de fallecimiento se pueden extraer los órganos para otro paciente. En realidad, sólo se puede hacer en tres circunstancias, cuando se produce la muerte cerebral en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, donde pueden mantener la ventilación mecánica y facilitar la llegada de oxígeno a los órganos hasta su extracción; y por muerte cardíaca, en los que hay dos tipos, las que se producen dentro de un centro hospitalario y las que tienen lugar en el exterior. En estos casos, el fallecimiento tiene que ser presenciado por testigos, para controlar el tiempo que se lleva en parada cardiorespiratoria. Si ésta es de más de quince minutos, los órganos no servirán para ser trasplantados, porque estarán demasiado dañados por la falta de oxígeno. Para que éstos puedan ser donados, los servicios de emergencias del 112 deben haber llegado antes de esos quince minutos, para proceder a la reanimación y la ventilación artificial.

A pesar de esta dificultad para encontrar donantes válidos, España está a la cabeza mundial en donación de órganos y número de trasplantes, con una tasa de 43,4 donantes por millón de habitantes, frente al 20,8 de media de la Unión Europea, según los datos de 2016. Extremadura está un poco por debajo de esa media, con un 41,7, aunque según los coordinadores de trasplantes de Cáceres, esta tasa se mejorará en 2017.

El hospital San Pedro de Alcántara está suscrito al protocolo de donación a corazón parado tipo II, es decir, las personas que mueren por parada cardíaca fuera del centro hospitalario. Cáceres se convierte así en la única ciudad de España de menos de 100.000 habitantes que adopta este protocolo. Cáceres tiene otro hito en materia de trasplantes: la donación por muerte cerebral de mayor edad de España se hizo en la ciudad, fue una mujer de 94 años, de la que se extrajo un hígado sano que fue trasplantado con éxito.

Las buenas cifras cacereñas en donaciones tienen más mérito si se tiene en cuenta que de los tres hospitales extractores de órganos de la región, sólo uno está en Cáceres, el San Pedro de Alcántara, los otros dos están en la provincia pacense, el Infanta Cristina de Badajoz y el hospital de Mérida. Los centros del norte cacereño no pueden realizar este tipo de intervenciones.

Solidaridad / María Ángeles Márquez y Marcial Casares resaltan la gran solidaridad de los extremeños en el difícil trance de la muerte de un familiar. De hecho, la región tiene una tasa de negativas, es decir, personas que se niegan a la donación, por debajo de la media de España. De cada cien casos, sólo 13 dicen no, mientras que el promedio nacional es de 15.

Las claves para conseguir una respuesta positiva, según María Ángeles Márquez, son «la empatía y la escucha activa a la familia», «que sientan que de verdad les estás prestando atención», añade Marcial Casares. Además, no se plantea la donación hasta que «la familia no acepta la muerte». En este sentido, es muy importante que la persona, en vida, muestre su deseo de ser donante, ya que los familiares suelen respetar esa voluntad.

Una vez que se tiene la aceptación de los familiares, el equipo de coordinación de trasplantes procede a realizar una serie de análisis y pruebas para conocer el estado de los órganos que se donarán. Posteriormente, se comunica a la Organización Nacional de Trasplantes esos datos para que se busque a los receptores. Los primeros en ser llamados son las urgencias cero, es decir, las personas en riesgo inminente de muerte. Después, se cotejan los datos con las necesidades de Extremadura, por si alguien en la región necesitara alguno de esos órganos. Si no fuera así, se comunica a las comunidades vecinas y Madrid, es decir, se va ampliando el radio de acción. Esto es así porque el tiempo es determinante en las donaciones. Los riñones pueden conservarse en estado óptimo hasta 24 horas, los hígados hasta seis y corazones y pulmones, sólo cuatro.

Cuando surge la posibilidad de una donación, se localiza al equipo de trasplantes allí donde esté. Ellos se encargan de la coordinación de las pruebas, la recepción del equipo médico que vaya a realizar las extracciones de órganos, comunicar los datos a la ONT, enviar los órganos donde haga falta y de todo lo necesario hasta que se realicen los trasplantes.