El mejor banco del mundo

La Asociación de donantes de médula ósea, Admo, lleva veinte años de trabajo en Extremadura. Ayer eligieron el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres para presentar su calendario solidario de 2018, elaborado por doce niños, ocho de Badajoz y cuatro de la provincia cacereña, que se encuentran en estos momentos en el proceso de la enfermedad oncohematologíca, es decir, padecen leucemia o cáncer infantil, entre otras.

Cada niño ha hecho un dibujo que ilustra un mes y que va acompañado de su fotografía. La finalidad de este calendario, según la presidente de Admo, María Virtudes Carrasco, es «dar visibilidad a la enfermedad pero a través de la alegría del dibujo, para que la sociedad sepa que se necesitan todavía muchos donantes de médula».

Alegría y vitalidad es la que transmite Mateo, el pequeño ‘artista’ cacereño cuyo dibujo ilustra el mes de septiembre. Padece leucemia y actualmente está en tratamiento con quimioterapia. A pesar de su buen aspecto y la risa casi continua en su cara, su madre, Ana Lucía Marulanda, no quiere arriesgarse a que coja alguna infección, por eso Mateo tiene que ir con mascarilla. A pesar de este riesgo, estuvo en la presentación del calendario que lleva su dibujo, con un juguete de un superhéroe en su mano que sólo dejaba para coger el micrófono de los periodistas, sin siquiera saber que el héroe de verdad es él mismo.

Sus padres se enteraron el 29 de mayo de que padecía leucemia. Tras siete meses de tratamiento, su madre habla de la enfermedad como una experta, «aprendes y los niños, también». Cuenta Ana Lucía que «Mateo, de momento, no necesita trasplante, porque ha limpiado su médula, pero hay un protocolo largo que hay que seguir todavía». Ana Lucía, colombiana de nacimiento y que reside en Cáceres desde hace diecisiete años, no tiene más que palabras de agradecimiento para los médicos, Admo, sus compañeros de un conocido restaurante en la plaza San Juan y para su congregación evangélica, Cristo de la Roca, por toda la ayuda recibida, «Dios es el que me sostiene, porque hay mucho sufrimiento en esta enfermedad».

Admo brinda a los familiares apoyo, información, ayuda psicológica y promueve la donación de médula ósea. Con este calendario, que cuesta cinco euros y se pude adquirir llamando a su sede en Malpartida de Cáceres, en el 927275602, pretenden conseguir fondos para continuar con su labor.

Banco universal

Millones de personas, no sólo en Extremadura, sino en el mundo, esperan a un donante compatible con ellos que les pueda salvar la vida. Ahora mismo, en la región ya son 1.138 personas las que se han inscrito como donantes de médula, setenta más que el año pasado. Su perfil está recogido en una base de datos universal, un banco con información de treinta millones de personas que es la esperanza de los enfermos de todo el mundo. Si mañana un paciente de Australia fuera compatible con un donante extremeño, se le llamaría, se le extraería sangre periférica, es decir, de una vena o de la médula ósea, mediante punciones en el hueso de la cadera, en una intervención sencilla con anestesia y sin dolor para el donante. Y a la inversa, un paciente extremeño puede recibir sangre de cualquier parte del mundo. Un método aparentemente tan sencillo, que parece mentira que no haya más donantes.

Precisamente, para aumentar su número, Admo y sus voluntarios trabajan en la región. Cuanta más gente en ese banco de datos, más posibilidades de los pacientes de leucemia, cáncer infantil y otras enfermedades hematológicas de encontrar un donante compatible, porque las cifras dicen que sólo entre el 25 y el 30 por ciento de los familiares de los pacientes son compatibles con ellos.

En la actualidad, Admo tiene más de cien voluntarios en Badajoz, pero sólo cuatro en Cáceres. Están en negociaciones con el ayuntamiento para tener un local, un punto de encuentro en la ciudad para brindar información, captar socios y donantes.

El Hospital San Pedro de Alcántara es el referente regional en intervenciones de médula. En lo que va de año, se han realizado treinta y ocho trasplantes a pacientes de toda Extremadura en el centro cacereño. De momento, sólo para trasplantes autólogos, es decir, donde el donante es el propio enfermo; pero se espera que en un futuro próximo, se puedan realizar también trasplantes con donantes familiares y anónimos de todo el mundo.