Mikel Erentxun: «Nunca pensé dedicarme a la música, pero ahora vivo de lo que me gusta»

Conocido a raíz de Duncan Dhu, Mikel Erentxun emprendió una exitosa carrera en solitario que hoy todavía continúa. El próximo 4 de agosto visitará Extremadura para actuar en el Luzmusic Pop Rock Fest de Arroyo de la Luz.

-¿Qué es para usted la música?

-La música para mí ya es un oficio, lo que más me gusta, de modo que, por suerte, vivo de lo que me gusta. Es mi trabajo, pero también mi mayor hobby, un flujo de emociones...

-¿Por qué decidió empezar en este mundo?

-Realmente nunca pensé dedicarme a la música, simplemente me encontré viviendo de ella. Mientras estudiaba arquitectura tuve la oportunidad de formar Duncan Dhu, así es que nunca lo busqué. Al final, se convirtió en un oficio del que me siento muy orgulloso.

-¿Qué opina sobre festivales como el de Arroyo de la Luz?

-Se han puesto muy de moda en los últimos años, aunque tienen sus cosas buenas y malas. Me parece una oportunidad para el fan de descubrir nuevas bandas, aunque no me gusta que a veces los cantantes no puedan hacer todo su repertorio. Pero creo que resultan un buen plan para el verano, tanto para el público como para los grupos.

-¿Por qué optó por emprender su carrera en solitario?

-Llegó un momento en que se nos quedaba pequeño Duncan Dhu, mis compañeros y yo teníamos inquietudes y el grupo no podía dar cabida a todas ellas, de manera que empezamos a buscar otros espacios para evolucionar.

-¿Dónde busca la inspiración para hacer música?

-Últimamente, mi mayor inspiración soy yo mismo. Desde hace unos años escribo sobre mí y me encuentro muy bien haciéndolo. Todo empezó con ‘Corazones’, un disco en el que hablo de mi experiencia tras tener problemas de corazón. Y mi último trabajo, ‘El hombre sin sombra’, está basado en mi relación de pareja.

-¿Cree que el Gobierno presta el suficiente apoyo a la música?

-La verdad es que no. El Gobierno saliente en absoluto, el IVA cultural fue una catástrofe. Veremos qué hace el nuevo. Mi sensación es que los gobiernos españoles generalmente no le dan la importancia que tiene a la música y a la cultura en general. Por ejemplo, creo que Cultura y Deporte deberían estar separados en dos ministerios. La cultura de un país lo es todo, pero aquí no le damos la consideración que merece.

-¿La gente valora lo suficiente a los músicos?

-Creo que tampoco. La piratería esta a la orden del día, de modo que no se valora la música, parece de usar y tirar. Pero es labor de todos cambiar esta situación, se trata de incrustar la cultura en la ciudadanía.

-¿Tiene algún proyecto próximo en mente?

-De momento, terminar esta gira. Estoy empezando a preparar mi nuevo disco, que grabaré en navidades y saldrá en primavera. Todavía no sé de qué va a tratar, estoy definiéndolo y después me meteré de lleno en las letras.