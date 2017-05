El ministerio encarga un estudio sobre el estado del edificio sindical de Cáceres

Que se haga este estudio 8 meses después de haberse abierto el parking al uso y casi dos años después de iniciarse las obras del mismo con las excavaciones a "lo valiente" que originaron asientos en todos los edificios colindantes, no tiene explicación como no sea la tradiccinal lentitud de la Administración. Sorprende igualmente la decisión judicial de considerar que no había delito en la ejecución. Con los debidos respetos, una cosa es la intencionalidad en las consecuencias de los daños producidos en los inmuebles y otra muy distinta la falta de diligencia en haber adoptado los procedimientos técnicos adecuados para la ejecución del vaciado del sótanos para el parking, procedimientos que existen aunque hubieran sido más costosos y lentos de ejecución. Tuvo suerte la empresa constructora de no haber tenido un tiempo lluvioso durante la ejecución de las excavaciones y contenciones, pues en otro caso probablemente hubiésemos hablado de daños mucho más importantes y puede que hasta desgracias personales. En fin, un desaguisado esa obra, que felizmente se terminó sin un drama.