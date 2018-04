Una muestra recoge los mantos más destacados de la Virgen de la Montaña de Cáceres

Otro modelo de conducta para la mujer, es la Virgen de la Dolorosa. Viene a decir que el papel de la mujer es sufrir por el hijo y con el hijo durante toda su vida. La mujer está dotada de una naturaleza más fuerte para sufrir que el hombre y por esto motivo no estar dispuesta nunca a pedir consuelo, sino que siempre estará dispuesta a ofrecerlo. Con este tipo de conducta, hemos dominado a las mujeres a lo largo de la historia y las hemos relegado al plano doméstico, mientras para nosotros nos reservábamos el público. Para las mujeres las 3 C: la cama, la comida y la casa. El hombre en cambio es el que lleva el dinero a casa, el que realiza el trabajo, que es donde se gana el prestigio y las relaciones sociales y cuando no se trabaja, al bar a divertirse. El hecho de pasear y airear los símbolos religiosos como las vírgenes, no es un acto inocente Pagafiesta y encierra toda una ideología de diferencia de sexos. No es equiparable ni mucho menos a un concierto de música, cuya única intención es la diversión. El hecho de que tanto el Sr. Presidente de la Junta a la Sra Alcaldesa, saquen pecho por salir en la foto, junto a la Virgen, pretenden legitimar su imagen y va contra la separación iglesia-Estado. No es lo mismo que legitimar un concierto, Pagafiesta. Sigo.