Navidad, brote de un mundo nuevo

Un año más, el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús. Lo representamos como viene siendo costumbre: una pequeña imagen bajo unos pedazos de corcho o dentro de un barroco portal, donde no falta ningún detalle. Llega a nuestro mundo, que también es el suyo, como lo hizo en su tiempo: humilde y para los humildes, rey del imperio de Dios en el que los más pobres deberán tener un lugar especial. Viviría sin una almohada donde reclinar la cabeza. Se apunta al bando de los excluidos de entonces y de ahora. La gente del campo, los que tienen encallecidas las manos con sus trabajos se dirigen a Él, mientras que los poderosos buscan la manera de quitarlo de en medio.

Desde esta postura pobre, sencilla y de encarnación profunda en la realidad humana y social de su pueblo, curará a los enfermos, dará pan a los hambrientos y defenderá los derechos de los más humildes y excluidos. No vino a este mundo para desempeñar un papel de señor, sino de servidor. No se rodeó de personajes ilustres sino de personas sencillas, gentes del pueblo, necesitadas de atención y que buscaban sentido a sus atormentadas vidas. El Cristo de ayer y de hoy sigue siendo atractivo. Su mensaje de amor continúa despertando generosidad en el corazón de los hombres y mujeres.

Merece la pena seguir celebrando la verdadera Navidad y decir a los cuatro vientos que no estamos solos, que el Enviado sigue llamando a nuestra puerta para transformar el mundo y dar sentido a nuestra vida. Los cristianos creemos que no hay dos historias (la de la humanidad y la de la salvación) sino una sola: la historia de Dios hecho hombre. Cuando el pesimismo y la desesperanza nos invade debemos gritar que no estamos “dejados de la mano de Dios”. Nuestra historia, esta historia de la humanidad, teñida de grises y negros, tiene un final feliz, porque el Niño-Dios es su principal protagonista. Él escribirá nuestro último capítulo. Jesús ha hecho suya la suerte de la humanidad, por eso procuremos entrar en un año nuevo con ilusión y esperanza.