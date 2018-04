Nevado apela a la colaboración de patrocinadores para que pueda haber toros en las fiestas de San Fernando

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha pedido el "compromiso" y la "colaboración" de empresarios y patrocinadores y de "los amantes del mundo de los toros" para que apoyen al ayuntamiento y se puedan organizar festejos taurinos en las próximas Ferias de San Fernando de la ciudad, a finales de mayo.

Nevado ha indicado que el equipo de Gobierno "sigue trabajando" para que pueda celebrarse algún festejo en la Era de los Mártires ya que el concurso de gestión integral del coso taurino cacereño quedó desierto y ninguna empresa presentó ofertas.

De momento, en la festividad de San Jorge, el 23 de abril, no habrá ninguna corrida aunque se ha organizado una actividad de la Escuela Municipal de Tauromaquia, pero para mayo la intención del ayuntamiento es que pueda celebrarse algún festejo con un cartel importante de toreros y ganaderías.

Nevado ha recordado que la situación de no disponer de una feria taurina en la ciudad se debe al grupo municipal Ciudadanos (Cs) que "votó a favor de una moción de Podemos y del PSOE y nos quitó los toros", ha dicho, en alusión a la propuesta de retirar la ayuda económica municipal que se aportaba a la empresa organizadora de los festejos.

"No hay toros sin subvención", ha reprochado la regidora cacereña que añade que se sacó un pliego de condiciones administrativas para el concurso de la plaza "al dictado" de Ciudadanos porque según la formación naranja "era viable" tener toros sin ayudas.

"Además, se hicieron inversiones en la plaza para que pudiera acoger otra serie de espectáculos que no fueran taurinos y así, según Ciudadanos, la plaza podría dar toros gratis y no ha sido así", ha indicado Nevado que subraya que el PP es el "único" grupo municipal en la ciudad que "quiere toros" pero como está en minoría en el Gobierno local "no se ha podido dotar presupuestariamente esa partida".

No obstante, "el equipo de Gobierno sigue trabajando para que haya toros en la Feria de San Fernando porque los cacereños no lo entenderían", ha concluido la regidora que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras un acto para conmemorar el Día Mundial de la Salud que ha tenido lugar en la puerta principal del edificio consistorial.