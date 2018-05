Las niñas que sí tienen nombre

No tenían nombre. Eran invisibles. Ahora sí. Más de un millar de rostros salen del anonimato en el libro que presentan el periodista José Ignacio Martínez y el fotoperiodista Oto Marabel en el espacio Anúmbara. ‘Girls with no name’, traducido, ‘Niñas sin nombre’, denuncia la situación en la que viven niñas obligadas a prostituirse en Freetown, la capital de Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo. El trabajo, compuesto por 120 páginas, es resultado de la experiencia de seis semanas en una «labor de acercamiento, de mirar más allá, de alargar conversaciones, de compartir miedos, recuerdos e ilusiones, en un ejercicio para traspasar la barrera de cualquier prejuicio». El libro fue financiado a través de una campaña de crowdfunding realizada desde Badajoz y está publicado por Point de Lunettes y Entorno Gráfico. ‘Niñas sin nombre’, que ya ha viajado a distintos escenarios europeos y ha contado con la ayuda de Atabal y de Don Bosco Fambul.