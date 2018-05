El sábado salió a la luz pública a través de este periódico aunque las reclamaciones de los vecinos se llevan registrando oficialmente en el ayuntamiento desde el pasado 25 de septiembre. Ayer los vecinos aseguraron que la basura y la presencia de perros enfrente de su edificio de Lucas Burgos Capdevielle seguía sin resolverse. Se trata de un bloque de viviendas sociales de Aldea Moret en el que, según algunos inquilinos, «la situación es insostenible. Nos han cortado la luz del bloque porque hay gente que no paga, las puertas están todo el día abiertas y las ratas campan a sus anchas». Una de las vecinas afectadas aseguró que tras la publicación de este diario «no han limpiado y las ratas siguen entrando en casa. No nos han hecho caso». Este diario contactó con el ayuntamiento para saber si procederían a una actuación en la zona, aunque de momento el consistorio no ha dado respuesta.

Los vecinos han presentado cuatro reclamaciones, de manera que a la del 25 de septiembre hay que sumar las realizadas el 9 de enero, el 26 de febrero y el 7 de mayo. En esta última los vecinos decían: «Hay mucha mierda, los perros no paran de ladrar, no se puede dormir, hay ratas, culebras y muchos mosquitos y moscones». Agotada la vía administrativa y ver que nadie se ha puesto en contacto con ellos, los afectados decidieron acudir a este diario. De momento, siguen a la espera de una solución.