«No hay ninguna figura de protección ambiental en Valdeflores de Cáceres»

Marco Antonio Sosa y David Valls son la imagen del proyecto de la mina de litio en Valdeflores. Son el director general y el director técnico de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), la promotora.

--¿Cómo se llenaría el hueco que dejaría la corta --mina a cielo abierto-- una vez finalice su explotación?, ¿qué garantías hay de que se pueda crear un lago artificial? Se lo pregunto porque el plan de restauración es impreciso.

--M. S. La cota de coronación de la mina a cielo abierto es la 540 y se bajará hasta las 310. Tenemos que llenar de agua de la 310 a la 440, a partir de este punto ya saldría por cauces o regatos. Nosotros llegaríamos con el agua hasta la cota 400 y calculamos que necesitaríamos cuatro hectómetros cúbicos. Por aportaciones de la cuenca y por agua de infiltración de la corta se aportarían en torno a 428.000 metros cúbicos al año. En nueve años ya se estaría casi en la cota 400.

--¿De dónde saldría esa aportación anual de agua de casi medio hectómetro cúbico?

--M. S. De las infiltraciones --las aguas subterráneas-- de la corta y de la aportación de la cuenca con el agua de lluvia.

--Pero aquí no hay ríos, solo arroyos, además tampoco hay muchas precipitaciones, ¿va a depender solo del agua subterránea?

--M. S. Del agua de infiltración y de la lluvia.

--Sí, pero aquí no llueve mucho.

--M. S. (El terreno donde se proyecta la mina) Es pizarra y arenisca, es una zona de fractura donde hay agua. En los sondeos, el nivel piezométrico nos está dando que en la cota 440 hay agua. Lo más importante es el agua de infiltración.

--D. V. Cogimos los niveles piezométricos en estiaje y nos daba la cota 440, ahora mismo si te paseas por allí ves los pozos con agua

--¿Por qué no rellenan el hueco en vez de crear un lago y se deja el espacio como está ahora?

--M. S. Eso haría el proyecto inviable por costes. Volver a rellenar la corta no es factible.

--¿Es una cuestión económica?

--M. S. Fundamentalmente sería una cuestión económica y habría que ver el impacto.

--D. V. Solo se podría rellenar con material suelto hasta la misma cota que llenas con agua. Valorándolo desde el punto de vista ambiental, creas un mejor ecosistema futuro con un lago.

--¿Por qué el uso minero que tuvo el terreno en el pasado debe primar sobre la protección ambiental que el plan de urbanismo da al suelo, un plan que prohíbe el uso extractivo en la zona?

--M. S. El uso minero estaba antes que el plan. Tolsa identificó allí un yacimiento de 80 millones de toneladas de óxido de litio. El recurso minero es un bien demanial, no está agotado y se puede explotar. Los criterios del plan para proteger el suelo son ambientales, pero no hay ninguna figura de protección ambiental, no hay Zepa, LIC ni Red Natura 2000, por lo que en principio no debía haber objeción para el cambio del plan desde el punto de vista técnico. Yo todavía no he visto una negativa técnica. Lo que tiene que hacerse es que se analice la modificación y que sean los técnicos los que informen y que se tome una decisión, pero que no sea por la presión social, política o mediática. Que salga a exposición pública porque al igual que yo digo esto, habrá quienes aleguen otras cosas.

--La mayoría de la corporación ha dicho que no apoyará la modificación. Entiendo que ya tienen tomada la decisión sobre el paso siguiente. Por tanto: ¿se recurrirá la decisión ante el juzgado?

--M. S. Vamos a esperar a la resolución municipal.

--¿Pero tienen una decisión tomado sobre el paso siguiente?

--M. S. Tenemos barajadas las alternativas y en base a lo que ocurra tomaremos una decisión.

--D. V. Lo que queremos es que la decisión se tome desde el punto de vista técnico.

--¿Qué alternativas barajan?

--M. S. Hacer el proyecto en otro sitio, no hacer el proyecto, hacerlo.., alternativas hay infinitas. Cuando nos llegue la resolución, en base a los fundamentos, tomaremos una decisión. Lo que tenemos claro es que es viable y sostenible medioambientalmente y que beneficia a la ciudad.

--¿Qué jurisprudencia manejan de sentencias en las que haya prevalecido el derecho minero sobre la ordenación del territorio?

--M. S. Eso lo dejo a los juristas. Si cae en manos de abogados, seguro que encuentran sentencias.

--D. V. Los abogados están trabajando en el proyecto, pero no hemos entrado en la jurisprudencia.

--¿Con la negativa del ayuntamiento, que conllevaría una declaración de impacto ambiental negativa, sería suficiente para renunciar al proyecto?

--D. V. Si es negativa la declaración, habría que renunciar al proyecto. Pero la negativa del ayuntamiento no quiere decir que la declaración sea negativa.

--Pero la consejera de Medio Ambiente dijo hace un mes que si la decisión del ayuntamiento es negativa, la declaración ambiental también lo será.

--D. V. Medio Ambiente tiene que valorar técnicamente el aspecto medioambiental y la compatibilidad del proyecto, condicionado, probablemente, a tener otras licencias o permisos.

--¿Y si el ayuntamiento no da esas licencias o permisos?

-D. V. Pero hay que dar a Medio Ambiente la oportunidad de hacer la declaración, ya sea positiva o negativa. La posición del gobierno y la de algunos grupos políticos es la de no permitir que Medio Ambiente haga la declaración de impacto ambiental.

-M. S. Hay organismos que están para poder analizar un proyecto, entonces lo que no se puede cercenar es el proyecto antes de que esos organismos técnicos puedan evaluarlo.

--Pero el ayuntamiento tiene la competencia para decidir si aprueba o no la modificación del plan de urbanismo.

--D. V. El ayuntamiento debe tomar su decisión con todos los informes preceptivos.

--En el proyecto se detallan los empleos directos (106 en planta, de 60 a 112 en la mina en función de la anualidad y 17 en dirección y administración) y se recogen que serán más de 800 entre directos e indirectos. ¿A qué trabajos y sectores va ese empleo indirecto y cómo se llega a 800 empleos?

--M. S. La actividad extractiva suele generar cuatro empleos indirectos por cada uno directo. No le puedo dar un desglose detallado, pero están relacionadas las empresas de maquinaria y bienes de equipo, de mantenimiento, de consumibles, de reparación de maquinaria, de logística, de suministros, consultorías, laboratorios para el seguimiento ambiental, servicios de restauración, de limpieza, seguridad, construcción...

--¿Cuántos puestos de los 200 directos se contratarán en Cáceres?, ¿estarán aquí los 17 de dirección y administración?, ¿se contará con los empleados de Sacyr para los trabajos de más especialización?

--M. S. Operarios en la mina habrá 84 y en planta serán 93, ya es el 85% del personal. Para el laboratorio son 13, la formación que se requiere es básica y se les puede formar en la mina, son un 6,3%. De los 17 de dirección y administración habrá perfiles que requieran más formación, pero también otros que no requieran de titulación universitaria. Hablamos de un total de 10 técnicos, que también pueden ser de la zona. Nuestra idea es que el grueso del personal sea cacereño. Si tenemos que arrancar un proyecto de este tipo, habrá que reforzarlo con personal, no bastaría con el que se tiene en Sacyr.

--Ahora hay una fuerte demanda de carbonato de litio. En el proyecto se calcula un precio durante toda la vida útil de la actividad en Valdeflores de 12.000 dólares por tonelada, ¿de dónde sale esta previsión?, ¿vale a día de hoy?

-- M. S. Citibank ha hecho una previsión sobre el precio del litio de 17.500 dólares por tonelada para 2018 y de 19.500 en el de grado batería. A medida que oferta y demanda vayan convergiendo habrá más presión en los precios y tendrán que bajar. Nuestro proyecto está diseñado para aguantar caídas del 30% en el precio (porcentaje que se aplica sobre la estimación de 12.000 dólares lineales durante los 24 años de vida que tiene el proyecto).

--Morgan Stanley ha hecho una estimación de que el precio del carbonato de litio bajará un 45% de aquí al 2021 y que pasará de 13.375 a 7.332 dólares/tonelada.

-M. S. Nosotros partimos de un precio actual de 17.500 y de 19.500 dólares de pureza batería. Del precio del que hablamos nosotros es del de pureza batería, que está en casi 20.000 dólares.

--¿Sería rentable el proyecto si se produce una bajada de precios de casi la mitad?

--M. S. Si se produce una bajada del 50% pasaríamos de 19.500 a 10.000 dólares. Nuestro proyecto aguantaría caídas en el precio de más del 30% sobre nuestra previsión de 12.000 dólares de venta de la tonelada de carbonato de litio. Luego hay que tener en cuenta que una cosa es que el precio caiga en el año 2018 y otra cosa es que caiga en el 2040.

--Pero las previsiones de Morgan Stanley hablan de más producción en el triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia) y que no habrá suficiente demanda de vehículos eléctricos para absorber esta producción, por eso calcula un precio de 7.332 dólares por tonelada en 2021.

--D. V. Hablamos de Chile, que está produciendo a 12.000 kilómetros de aquí y el mercado de nuestro proyecto es el mercado europeo.

--Supongamos que el precio se sitúa por debajo de ese 30% y llega a los 7.500 dólares dentro de 5 años, ¿que pasaría con la mina?

--M. S. En estos proyectos hay una cosa que se llama el coste operativo. Pensemos que se produce una debacle y que nuestro coste operativo está en 5.000 dólares por tonelada. Si el precio baja hasta los 5.000, nosotros podríamos seguir produciendo, pero lo que pasa es que no recuperaríamos la inversión ya hecha. Ese sería un escenario de ponerte a 5.000 dólares, que sería un escenario brutal. Puedes seguir operando, cubres los gastos y cualquier incremento sobre ese precio paga inversión.

--¿Hasta dónde podría aguantar el proyecto?

--M. S. Los estudios tienen sensibilidades del precio que estamos manejando de en torno a un 30%, pero sin considerar las optimizaciones, ya que llegado el caso se podría optimizar.

--Entonces, ¿se podría aguantar hasta llegar a un precio de 8.000 dólares la tonelada de carbonato de litio?

---M. S. De 8.000 o 7.000.

--¿Qué depósito o aval habría que poner antes de que comiencen las obras en este tipo de proyectos para garantizar la restauración del espacio?

--M. S. Normalmente es a discreción de las administraciones y son avales medioambientales. En este caso te pueden pedir un aval por el 100% de la restauración.

--¿Por los 16 millones de euros en los que estiman el coste de la restauración del espacio?

--M. S. Sí, podían pedir un aval de 16 millones. El proyecto, lo mires por donde lo mires, estaría siempre protegido. Vamos a ponernos en el caso de que se hace la inversión con un precio del carbonato de litio de 20.000 o 18.000 dólares la tonelada y a los cinco años el precio se pone a cero euros. Habría que parar el proyecto. A la empresa le habría costado los 270 millones de la inversión en la planta. En cinco años el coste de la restauración sería muchísimo menor que el de la restauración a la finalización de los 24 años de la vida útil del proyecto. Además tienes un aval depositado de 16 millones de euros para hacer la restauración.

--Hay también muchas informaciones sobre nuevos avances en la investigación que hablan de que dentro de unos años habrá otros materiales que sustituirán al litio para la producción de baterías, ¿cómo afectaría esto al proyecto de Valdeflores?

--M. S. El diésel y el petróleo siguen estando ahí desde hace muchísimo tiempo. Las industrias hacen fuertes inversiones para adaptarse a un tipo de solución, en este caso a las baterías de litio. Cuando tienes una industria ya montada es muy difícil desmantelarla, se necesitarían décadas, no es tan fácil. No veo una amenaza inmediata para el litio.

--¿Por qué si el yacimiento de Cáceres es tan importante la explotación de la mina es de solo 16 años? Si el litio tiene potencial y va a seguir, ¿por qué la explotación de Valdeflores no es de 90 años para prolongar el empleo?

--M. S. Se podría con investigación aumentar la vida de este proyecto.

--¿Cuánto tiempo?

--M. S. Habría que investigarlo, la geología es muy caprichosa.

--Aunque la corta a cielo abierto no esté en el Calerizo, parte del proyecto sí se encuentra encima de la reserva de agua subterránea, en concreto encima del Calerizo están los depósitos de los residuos que genere la planta para la obtención del carbonato de litio y la balsa que recoge agua de esos depósitos, ¿cómo afectará al Calerizo?, ¿qué riesgos hay de filtraciones tanto del agua de la balsa como de los depósitos de residuos?

--D. V. Ninguno, la balsa de agua fresca, como la llamamos nosotros, tiene su impermeabilización y todos los residuos de las distintas partes del proceso son inertes, además tienen su impermeabilización y drenaje.

--Pero se impermeabiliza con una capa de polietileno de alta densidad que solo tiene dos milímetros de grosor, ¿es suficiente para evitar los vertidos?

--D. V. Es suficiente y además técnicamente a la hora de construir esta infraestructura tiene sus controles de calidad y sus chequeos de termosellado. Esto previene cualquier tipo de incidente.

--Insisto, ¿se dan en el proyecto todas las garantías de que no habrá vertidos en el Calerizo?

--D. V. Además habrá una red de monitorización que va a garantizar que todo se cumpla. No podemos en un proyecto de estas características tener ese tipo de errores.

-M. S. Si nosotros contaminamos el Calerizo, vamos a la cárcel. Es un delito penal.

--¿Qué tipo de agua habrá en la balsa?, ¿es tóxica? porque recogerá el agua de escorrentías de la zona de los depósitos de residuos de la planta de carbonato

--M. S. Los residuos son inertes. Es agua que pasa por unos residuos inertes y es normal, es agua de escorrentías.

--D. V. El agua de esa balsa la necesitamos para el proceso técnico de la producción del carbonato de litio y por tanto necesitamos un agua con unas características y con un cierto grado de pureza. Es un agua que sabemos que es de buena calidad.

--En el proyecto se indica que la planta generará 28 millones de toneladas de residuos con un volumen similar al del Guadiloba, ¿qué se hará con esos residuos?, ¿cuál es su potencial de contaminación?, ¿cómo se eliminan?

--D. V. Los residuos son inertes. Esos residuos se acomodan en las instalaciones de estériles. Se contornean, se recuperan los espacios y se restauran.

--M. S. Cuando se habla de residuos, nosotros hemos hecho las pruebas que marca el real decreto y la normativa europea y lo que tiene que verse es ese residuo que queda y cómo se clasifica y son inertes.

--En el proyecto se hace una estimación de 5,5 millones de euros para la adquisición de los terrenos. El portavoz de los vecinos aseguró el pasado jueves ante el pleno de la corporación que no se negociará, ¿cómo se desbloquearían los casos en los que el titular no quiera vender su terreno?

--M. S. Vamos a intentar llegar a acuerdos justos, que siempre es mejor que la expropiación.

--Pero si alguien no quiere, ¿qué solución habrá?, ¿se expropiará?

--D. V. Habrá que llegar antes a esa negativa formal.

--M. S. De situaciones de este tipo hay antecedentes, y lo más beneficioso para ambas partes ha sido llegar a acuerdos. La expropiación, que la contempla la ley de minas, es la última alternativa. Existe, pero para nosotros es la última alternativa.

--La explotación es a cielo abierto, ¿por qué no puede ser subterránea? Aunque aumente el coste, el impacto es mucho menor

--M. S. El recurso es aflorante, está en superficie y no es una explotación por filones, es una explotación masiva. La forma de explotarla es como una roca industrial, como una cantera. Técnicamente es viable cualquier cosa, la cuestión es si es viable desde el punto de vista económico. Cada yacimiento tiene una forma de explotación y en este caso esa forma condiciona.

--D. V. Ahora mismo desde el punto de vista económico y técnico es inviable.

--Para producir las 263.000 toneladas de carbonato de litio previstas en 23 años se necesitan, según el proyecto, 1.490.691 metros cúbicos de agua al año, además de otros 124.000 para el riego de pistas para la supresión de polvo, ¿de donde saldrá el agua?

--M. S. Se utiliza agua de dentro de la zona del proyecto, agua de lluvia, de escorrentías y de infiltración de la corta. Pero la demanda de agua externa, que es en lo que insistimos, son 143.000 metros cúbicos al año, que es el 2% del agua que se trata en la estación depuradora de aguas residuales de Cáceres. La alternativa es usar el agua residual que se está vertiendo a un cauce. En ningún momento se baraja la posibilidad de utilizar agua potable ni se plantea utilizar el agua del Calerizo.

--Pero en el proyecto sí se especifica que una de las opción es utilizar agua del Calerizo.

--D. V. Cuando se hizo el proyecto técnico se valoraron las fuentes de agua que hay en la zona, pero sabemos que desde el punto de vista ambiental el agua externa del proyecto tienen que ser las aguas residuales.

--¿Cómo se reutiliza el agua interior del proyecto?

--M. S. Estamos trabajando en circuito cerrado, hay agua que sí se consume en la molienda o en el riego de pistas, pero el agua que está en circuito cerrado lo que hacemos es que se queda en los áridos y luego la recuperamos, tenemos un sistema con filtros y prensado y el agua vuelve al circuito. Al final lo que nos hace falta es un aporte anual de 143.000 metros cúbico de agua externa al proyecto.

--Pero en la valoración que la plataforma Salvemos la Montaña hizo del proyecto el pasado lunes se expuso que habría un déficit anual de 358.000 metros cúbicos que tendrían que salir de la aportación externa.

--M. S. Esto está basado en estudios técnicos. Si piensan que está mal hecho, cuando llegue el momento de las alegaciones que digan dónde esta mal hecho, pero que no lancen cifras. Lo que pedimos es que se manejen los datos con rigor. El proyecto aún no ha salido a exposición pública. Sí se ha expuesto por el ayuntamiento, pero no ha salido a información pública. Este proyecto, en algunas cosas, tendrá correcciones porque es un documento vivo.

--¿Se va a recurrir la decisión del ayuntamiento de mantener expuesto el proyecto?

--M. S. Nosotros le pedimos al ayuntamiento en su momento que lo retirase. Ha dicho que no y el daño ya está hecho, pero ya no nos planteamos nada.

--¿Qué sulfatos, ácidos y reactivos se utilizarán en los procesos a los que se va a someter al mineral extraído para producir carbonato de litio?

--M. S. Tenemos un óxido de litio que lo que hacemos es enriquecerlo. Y ese óxido de litio enriquecido es el que se lleva a la planta de carbonato de litio, donde se calienta, se hace una tostación y se le añade sulfato potásico, que es un fertilizante. Con esa reacción el litio se transforma en sulfato de litio. A continuación lo que se le hace es una lixiviación con agua, no con ácido sulfúrico. Ese sulfato lo que se hace es disolverlo en agua. Tenemos entonces sulfato de litio disuelto en agua. Luego lo que hay que hacer es precipitarlo y se añade hidróxido de cal y el sulfato se transforma en carbonato de litio. Luego hay que enriquecerlo para llevarlo a grado batería. Y con bicarbonato y CO2 se enriquece.

--D. V. Es una lixiviación con agua para la que se usa sulfato potásico, que es un fertilizante, es un producto inocuo.

--Pero en el proyecto se especifica que, por ejemplo, se utilizan 1.258 toneladas de ácido sulfúrico de consumo anual.

--M. S. El ácido sulfúrico se podrá utilizar, como en cualquier proyecto industrial, para modificación de pH. Por ejemplo, en la flotación, pero no se usa en la lixiviación.

--Pero, ¿no son muchas 1.258 toneladas para modificación de pH?

--D. V. Es una cantidad que será la que pida el proceso industrial, pero es un cambio de pH que luego revierte a un pH normal y al final tienes un estéril inerte.

--M. S. Estás hablando del 0,10%, no es mucha cantidad sobre el material que procesas, que son 1.200.000 toneladas al año.

--¿Qué efectos tendrán sobre la salud las emisiones de polvo en la mina y de gases en la tostación?

--M. S. El polvo en la mina es como cuando haces una obra pública. Ahora se va a hacer una ronda y eso va a levantar polvo. Lo que se hace para mitigarlo es el riego, pantallas arbustivas y además habrá un plan de vigilancia ambiental para que no se produzcan afecciones.

--D. V. Desde el punto de vista industrial, el proceso de tostación tiene una captación en salida de las particulas en suspensión y además está abierto a otras técnica o procesos de captura de gases para reducir al máximo las emisiones, las mayores emisiones son de CO2.

-M. S. En la presentación de la plataforma se habló de que el cloro utilizado daría lugar a dioxinas, pero el proyecto no contempla el uso de cloro. Luego han comparado este proyecto con Antofagasta y su distancia con el salar de Atacama es de 270 kilómetros, además en 2011 las mayores tasas de cáncer de pulmón en Chile se dieron en Arica, Valparaiso y en Magallanes, que son regiones con poca o ninguna industria minera.

--Sacyr es una empresa conocida, pero ¿a qué grupo pertenecen Infinity Lithium (antes Plymouth Minerals) y Extremadura Mining?

--D. V. Plymouth ha cambiado su denominación a Infinity Lithium para centrarse en el proyecto del litio y cuando hemos venido a operar a España es cuando se crea una filial española que es Exrtremadura Mining con el fin de tener las bases fiscales y sociales en la región. En cuanto a la dirección o experiencia, el presidente es Kevin Tomlinson, que es un geólogo con experiencia en financiación de proyectos mineros de más de 30 años en bolsas de Toronto y australianas y con base en Londres. Luego están Adrian Byass, que es el gerente, y Humphrey Hale, que es el director, que de forma específica te puedo apuntar que son los artífices del proyecto de Wolf, de Hemerdon, en Reino Unido, una corta a cielo abierto, cuya escombrera principal está a 1,25 millas del perímetro urbano de Plymouth

--¿Qué empresa es la matriz?, ¿es Ironbark Zinc Limited?

--D. V. La empresa creada en un principio fue Ironbark, que aún existe, tiene un proyecto en Groenlandia, y luego se creo Plymouth cuando empezó a entrar en otros activos. La matriz es Ironbark, que tiene por debajo a Plymouth.

--¿Es Valdeflores su único proyecto?

--D. V. Infinity Lithium solo está centrado en el proyecto Valdeflores.

--¿Qué recursos tiene ahora mismo Tecnología Extremeña del Litio?

--M. S. Los fondos propios son un millón y medio de euros, que es el que se escritura, y está previsto que a lo largo de este año esa cifra se aumente con otros 2,5 millones.

--¿Esos 2,5 millones son los que ha anunciado Infinity Lithium que aportará cundo esté completado el estudio de viabilidad de Valdeflores?

--D. V. Los invertirá directamente.

--Si el proyecto presenta algún problema de viabilidad o ambientales, ¿respondería Sacyr o Ironbark?, ¿quién respondería?

--D. V. Aquí solo hay una empresa, que es TEL, que es la que tiene los derechos mineros.

--M. S. Vayamos por parte. Estamos hablando con el proyecto ya en marcha, ¿verdad?

-Sí, imaginen que el proyecto empieza a funcionar, lleva cinco años y no hay tanto litio o baja de precio, ¿quién responde?

--M. S. Tenemos los avales medioambientales y estos proyectos tienen seguros de responsabilidad para cubrir esas contingencias.

--Hablamos de una empresa con un millón y medio de euros, ¿cómo afronta una empresa con un millón y medio una inversión inicial para arrancar el proyecto que rondará los 300 millones de euros?

--M. S. Es la forma como trabajan los mercados de valores. A medida que el proyecto va cogiendo valor va levantando el capital para el proyecto. Hay muchas formas de financiarlo. El dinero se va poniendo en el proyecto en la medida que lo va pidiendo. No metes 300 millones en el proyecto y luego los vas consumiendo, el proyecto va levantando capital en la medida que lo va necesitando.

--Para empezar, solo para la construcción de la planta de carbonato de litio, se necesitan 272 millones de euros, y eso será en el primer año de inicio del proyecto.

--M. S. Dame la autorización y yo te pongo los 272 millones. Si tenemos las autorizaciones, ponemos la financiación.

--¿De dónde sale esa financiación? porque Infinity Lithium tiene una capitalización de mercado de 26 millones de dólares y el capital en caja son unos 7 millones

--M. S. Se financia levantando el capital, y se levanta. La forma de operar de las empresas mineras es que su valor bursátil va creciendo según va ganando el proyecto en consistencia.

--Pero entiendo que no solo puede financiarse con su valor en bolsa, ¿que otras vías de financiación hay?

--M. S. Hay posibilidades de hacer contratos de compra-venta con consumidores finales, podría ser levantando capital a través de la bolsa o a través de bancos de inversión en minería que quieran tener un porcentaje del proyecto. No es sola una cosa.