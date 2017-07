«No muere la música, muere el que no sepa renovarse»

Aurelio Gallardo (Orellana la Vieja, 1987) es un cantautor formado en estudios de guitarra, cante flamenco y diplomado en Magisterio Musical en Cáceres. Inició su carrera en solitario en Madrid hace tres años y actualmente dirige todos sus espectáculos desde la compañía Juerga Rumbera.

-¿Cómo ve la situación de la música?

-Muchos creen que los cambios de hábitos del consumo de los oyentes van a acabar con la música y no es así. Nadie dice que sea fácil, pero hay que adaptarse a las nuevas formas que sí son rentables. No muere la música, muere el que no sepa hacer ese cambio, ‘renovarse o morir’.

-¿No es muy arriesgado sacar ahora un disco?

-A día de hoy, ‘Antesala’ para mí es una carta de presentación, una forma homogénea para que la gente disfrute. Necesitaba ese disco, aunque me ha costado un trabajo inmenso, lo he grabado en mi casa exceptuando dos temas que he producido junto a mi compadre Manu Sánchez.

-¿Es una liberación componer?

-Bueno... sí y no, (risas). Sí porque es como una necesidad que sientes, entonces te pones y salen cosas, pero también si eres crítico contigo mismo lo pasas mal ya que a veces te machacan mil dudas e inseguridades.

-¿Cuántos de sus éxitos atribuye a la gestión de sus redes sociales?

-Tengo más de 10.000 seguidores en Facebook y vídeos con más de 150.000 visitas, como la versión por rumbas del ‘Despacito’ o ‘Pájaros de Barro’, que para alguien independiente sin ayuda ni financión de nadie...Ya me dirá. He conocido a gente fantástica a través de ellas y espero que me ayuden a poder potenciar la promoción de mis canciones.

-¿Hay diferencia entre el Aurelio Gallardo artista y el que esta fuera del escenario?

-Yo diría que no, uno expresa su música y se comporta como es, al menos en mi caso, que soy extrovertido y con mucha energía.