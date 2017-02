«No sabíamos que hacía falta licencia»

«No sabíamos que necesitábamos una licencia especial». Los dueños de la multitienda ‘Alimentación & Bazar Ni’, en la avenida Héroes de Baler, a la que la policía local le intervino recientemente casi 300 botellas de alcohol por carecer de autorización para su venta, lamentaron ayer no conocer que debían de solicitar una licencia específica para esto, al mismo tiempo que afirmaron estar nuevamente en trámites para ello --ya solicitaron permiso anteriormente y éste les fue denegado según informó el ayuntamiento--.

Algunos vecinos y residentes en la avenida mostraron ayer su desacuerdo con este tipo de prácticas, asegurando que no resulta «justo», al igual que varios comerciantes, incluso aunque no les suponga competencia desleal ya que no venden bebidas alcohólicas. «Si quieren vender alcohol que paguen impuestos como los demás establecimientos que lo hacen. A mí, aunque no venda bebidas alcohólicas, no me parece justo. La ley es para todos», sostiene la dueña de uno de los comercios de la vía. «El hecho de no contar con licencia puede conllevar que la venta de alcohol a menores resulte más fácil», lamenta otra vecina de la zona. Por su parte, Francisco Sánchez, el gerente de Supermercados Extremadura --donde sí venden alcohol--, lógicamente también pide que «si existen unas leyes es para que todos las cumplamos», pero asegura que «otras cosas hacen más daño» a los negocios. «A mí no me perjudica que vendan alcohol sin licencia, al fin y al cabo solo es un impuesto que vale unos 200 euros. Me fastidia más que los requisitos que nos exigen a unos no se los exijan a otros», remarca. «Hay locales sin control en los precios, los productos no están bien marcados (peso, precio y precio del kilo)... A mí me han llegado a multar por esto», asegura resignado.

Según explicaron fuentes del consistorio, la multitienda ‘Alimentación & Bazar Ni’ se puede enfrentar a una sanción económica que, en este tipo de casos, oscilaría entre los 300 y los 3.000 euros. No obstante, si se hubiera producido también venta de alcohol a menores, la multa podría incrementarse y oscilaría entre los 3.000 y los 30.000 euros. El proceso seguirá ahora la vía administrativa, por lo que los dueños de la multitienda podrían recurrir ya que existe un periodo de alegaciones.