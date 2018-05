«Nos entran ratas como manos»

«Vivimos en la calle Lucas Burgos Capdevielle desde que dieron los pisos sociales. Desde entonces esta calle está sin asfaltar y con varias perreras y llena de basuras, salen ratas, culebras y demás bichos». Así comienza el escrito que los vecinos de esta zona de la barriada de Aldea Moret sellaron en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cáceres. Es el primero de los cuatro que desde el 25 de septiembre han enviado al consistorio. El segundo data del 9 de enero, el tercero, del 26 de febrero y el cuarto, y más reciente, del pasado 7 de mayo.

Pero el gobierno no da respuesta a lo que ellos consideran una situación insostenible. Quienes hablan llevan 20 años residiendo en este bloque. Están saturados: «Hay cucarachas, garrapatas, en el portal nos entran ratas tan grandes como manos. Hemos matado culebras a montones», relatan. De tantos años que llevan contando su drama pareciera que es algo normal que en un bloque de viviendas de ese barrio los roedores campen a sus anchas. Pero claro que no es una situación normalizada: «Como muchos vecinos no pagan, la luz del bloque nos la han cortado, no tenemos ascensor, hay que subir por las escaleras, no se ve nada, las puertas del portal están todo el día abiertas y aquello es un peligro», relatan mientras lanzan un SOS.

«Cuando pusimos la penúltima denuncia nos llamó la policía local, nos dijo que sí, que era verdad que había perreras y que habían dado parte. Todavía seguimos esperando. La primera vez que fuimos al ayuntamiento a registrar la denuncia nos recorrimos todo el edificio, nos mandaban de un lado a otro, pero al final conseguimos denunciar. Nadie nos ha hecho caso».

En el último escrito describen cómo «los perros no paran de ladrar y hay mucha mierda, no podemos dormir, hay muchos mosquitos y moscones. Por favor, hagan algo», suplican los afectados sin que nadie ponga remedio.