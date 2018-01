La nueva zona azul de Cáceres tardará como mínimo dos meses en entrar en vigor

En la Avenida de Portugal es injusta la zona azul. Hay usuarios que la pagan y otros que aparcan en doble fila sin pagar nada y encima los que han pagado tienen que llamar, bocina por medio, para que le quiten el coche de detrás. Sé que los comerciantes están en contra de la remodelación de la vía, pero esta va a llegar cuando haya una desgracia. Transitar por ella con coche es lo más peligroso que he visto. Por un lado los coches en doble fila a ambos lados de la vía, por otro peatones cruzando por cualquier lado que salen de entre los coches sin ser vistos. Además al final y para incorporarte a Gabino Muriel no se ven bien los coches que vienen de Sánchez Manzano debido a las sillas de un bar que están en el islote. La rotonda que une con Isabel de Moctezuma pero ubicada no puede ser o peor diseñada y además hay que añadir a peatones cruzando casi por la rotonda por no llegar al paso de cebra de más arriba, que dicho sea de paso es superoscuro una vez se ha hecho de noche. Una área a reformar sin lugar a dudas.