Nuevo Cáceres reclama mayores zonas comerciales y una piscina

Nuevo Cáceres, como su propio nombre hace prever, es un barrio joven fundado a mediados de la década de los 90. Sonia Castro, presidenta de la Asociación de Vecinos de la barriada, recuerda cómo era el barrio cuando ella llegó en 1996, «yo he conocido el nacimiento del barrio. Ha ido evolucionando favorablemente y ha pasado de no tener nada a todo lo que tenemos ahora, aunque con carencias».

Como presidenta de la asociación de vecinos su labor es la de mediar con las administraciones públicas para transmitir las demandas vecinales. «Cuando me reúno con el gobierno local demando la apertura de mayores zonas comerciales en el barrio. A pesar de que contamos con el terreno necesario para que se instalen grandes superficies siempre me dicen que no hay dinero suficiente, aunque no por ello dejamos de pedir» asegura Castro.

Asimismo, apunta que un aspecto a mejorar es el acerado. «No sé si es por el tipo de baldosas o es consecuencia de las raíces de los árboles, pero no hay calle en la que no haya una baldosa suelta. El principal problema que de esto se deriva es que las personas con movilidad reducida se enfrentan a dificultades para circular por una calzada que no es uniforme». A esto se suma durante el otoño el problema provocado por la acumulación de hojas caducas que caen de los árboles. Las hojas obstruyen el tránsito a aquellas personas con menor movilidad, aunque desde la asociación afirman que la solución «no es clara, un posible remedio sería cambiar los árboles por otros de hoja perenne pero eso no es factible».

Según datos del consistorio local, el barrio tiene una población de 5458 habitantes. Castro asegura que algo que llevan años pidiendo una piscina municipal, aunque la respuesta del ayuntamiento es precisa, al barrio le corresponde la piscina de la Ciudad Deportiva. El barrio cuenta un colegio concertado y dos guarderías privadas, no obstante, no posee ningún centro educativo público, a pesar de que casi el 25% de los vecinos del barrio son menores de edad. Sonia reitera que «una de las demandas constantes que se realizan desde la asociación es la creación de zonas comerciales o espacios para los adolescentes». A pesar de ello, Castro muestra su satisfacción con el estado en el que se encuentran los parques del barrio. La zona ha cambiado mucho en sus veinte años de vida y en los últimos tiempos ha ido creciendo en servicios.