Nulidad de las cláusulas suelo: gordo, pedrea y salud

El pasado día 21 se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictada en los asuntos prejudiciales planteados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada y por la Audiencia Provincial de Alicante cuyo objeto se circunscribe a la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Dichas peticiones han sido presentadas en el contexto de asuntos en los que varias personas que han suscrito préstamos hipotecarios litigan con entidades de crédito en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas sobre la base de cláusulas contractuales cuyo carácter abusivo ha sido declarado por los tribunales.

Hasta ahora se venía aplicando la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo en la archiconocida sentencia de 9 de mayo de 2013 por la que, con fundamento en el principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia temporal de su sentencia y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de la cláusula suelo inserta en los préstamos hipotecarios no afectaría a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de 2013.

El Tribunal de Justicia Europeo considera que los postulados de la doctrina jurisprudencial española, plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013, solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado contrato de préstamo hipotecario con una cláusula suelo antes de la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo.

TRADUCIDO a la aplicación práctica de los supuestos de nulidad de la cláusula suelo, la sentencia europea supone que las entidades financieras deberán devolver las cantidades pagadas indebidamente desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios, recalculando las cuotas con aplicación del tipo de interés variable de referencia negociado y recogido en la correspondiente escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

Con esta sentencia el ‘gordo’ le ha tocado a los consumidores que no hayan iniciado acciones judiciales o que empezadas no se haya obtenido aún sentencia firme dado que la ley de enjuiciamiento civil permite presentar sentencias para ser tenidas en cuenta por los juzgados y tribunales antes de dictarse sentencia en primera instancia o en un recurso. No olvidemos que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es de obligado cumplimiento para jueces y tribunales nacionales, por lo que deberán aplicarla de inmediato a partir de la fecha de su publicación ( 21 de diciembre de 2016 ).

La ‘pedrea’ puede que les haya tocado a los consumidores que ya ejercitaron su acción judicial, que obtuvieron sentencia favorable firme y que les fueron devueltas las cantidades pagadas indebidamente desde el 9 de mayo de 2013 al aplicarse la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios, recalculando las cuotas con aplicación del tipo de interés variable de referencia negociado.

A ESTE SEGUNDO grupo de consumidores le interesará solicitar la devolución desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la cláusula suelo declarada ya nula en sentencia firme.

A este respecto habremos de esperar si la Sala Primera del Supremo, que tiene suspendidos varios recursos de casación a resultas del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, se pronuncia al resolver los recursos sobre la solución de esta cuestión fijando doctrina jurisprudencial y considerando que la devolución de los intereses afecta a los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo por lo que, sentado que en las sentencias ya se ha efectuado ese pronunciamiento firme y que al momento en que se sustanciaron esos procedimientos la doctrina jurisprudencial imponía la aplicación retroactiva temporal a mayo de 2013, la nueva interpretación de los efectos retroactivos no esté amparada por el paraguas de la cosa juzgada, aunque suponemos, sin temor a equivocarnos, que esta cuestión será fuente de conflictos entre los consumidores que se encuentren en tales circunstancias y los bancos.

La ‘salud’ sin duda le ha tocado a los bancos. De todos es conocido que esta sentencia afecta a la línea de flotación del sistema financiero en su conjunto dado que habrán de devolver en torno a los 4.000 millones de euros y de determinadas entidades financieras en particular que serán las más afectadas por razón de haber insertado las cláusulas suelo en sus préstamos.

En relación a los próximos acontecimientos que se van a producir en este asunto de las cláusulas suelo resulta más apropiado que nunca el dicho que popularizó el célebre y recordado presentador de televisión Joaquín Prats en el programa ‘El precio justo’: «Y ahora, a jugar», a lo que añadimos nosotros: «Que Dios reparta suerte».