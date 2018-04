El número de locales de ocio en La Madrila cacereña ha descendido un 50%

El presidente de la asociación de vecinos de La Madrila, Miguel Salazar, asegura que hay un 50 por ciento menos de establecimientos de ocio en la zona que cuando estalló el problema del ruido en el barrio. Salazar ha hecho estas declaraciones durante la visita que la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, hizo ayer a la calle Viena y otras áreas de La Madrila.

Según el presidente de la asociación vecinal, «ya no estamos en una zona saturada, pero no podemos correr el riesgo de volver a dar licencias que no correspondan y meternos otra vez en zona saturada, que es el problema que tuvimos», afirma.

Miguel Salazar asegura que «sigue habiendo bares que cierran a la hora que quieren» y, aunque reconoce que en la parte alta del barrio no hay problemas entre locales y residentes, «todavía hay dos o tres bares abajo, en la plaza, que los vecinos siguen quejándose y eso no se puede consentir», añade.

Salazar asevera, «no me importa que haya bares si están insonorizados y cumplen la norma de horarios, todos tenemos derecho a vivir». El problema surge con esos «tres o cuatro bares», que según el presidente vecinal, «no estarán normalmente insonorocidos y no cumplen los horarios». Otro de los motivos de los problemas causados por estos locales es, según Miguel Salazar, porque tienen licencia «tipo C», para ofrecer desayunos, «y sirven cubatas», lo que a su juicio, «es un fraude de ley, porque los de tipo C tienen los impuestos más bajos, y si además sirven cubatas, le hacen la competencia» a los otros locales, que pagan más y tienen que cerrar a las 4 de la madrugada.

Por su parte, la alcaldesa cacereña comparte la opinión del presidente de la asociación de vecinos en cuanto al ruido en el barrio, «se ha mejorado mucho pero es un tema en el que nunca se puede bajar la guardia», añade.

Según Elena Nevado, «el ayuntamiento está siendo muy exigente, se están imponiendo sanciones muy fuertes a los que están incumpliendo. Nosotros lo que estamos detectando es que hay una mayor insonorización y cumplimiento de las normas pero también hay que tener en cuenta que hay locales que tienen licencias muy antiguas y que no estaban en vigor las ordenanzas del ruido y la accesibilidad y ahí sí que hay que apelar a la titulares de esos establecimientos», afirma.

Nevado ha reconocido también la implicación de los empresarios de ocio en reducir el ruido en la Madrila, «en general, el comportamiento de los hosteleros y de los empresarios siempre está en sintonía con el cumplimiento de la normativa y en la conciencia de que el ruido es un problema de todos», expone. En este sentido, la regidora apunta a que «los ciudadanos también debemos concienciarnos de que cuando salimos a la calle tenemos que respetar el descanso de los demás y que muchas veces depende de nosotros mismos no molestar a los vecinos».

MESA DEL RUIDO// El ayuntamiento quiere abrir, en palabras de Elena Nevado, un «diálogo con la ciudad» en esta materia, por lo que piensa convocar en breve la segunda mesa técnica del ruido, tal como se aprobó en la última reunión de la Junta de Seguridad. En dicha mesa, estarán presentes, además del consistorio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y «a la que de nuevo invitaremos a los hosteleros y a los vecinos», ha dicho Nevado. Sin embargo, la alcaldesa ha reconocido que «en una primera mesa, no hubo manera de que se sentaran de manera conjunta» ambas partes afectadas, es decir, propietarios de locales y residentes.

Aunque aún no hay fecha para la próxima reunión de la mesa técnica del ruido, la alcaldesa afirma que «se retomará de manera inmediata» y estará coordinada por Rafael Mateos. La intención, según Elena Nevado, es «seguir trabajando en un tema que preocupa a los vecinos y a los empresarios. No queremos que haya otras zonas donde se pueda repetir el problema que hemos tenido en La Madrila. Pizarro es una de las calles que está encima de la mesa del ruido y donde tenemos que incidir o trabajar más para no repetir problemas del pasado», concluye.

En este sentido, Miguel Salazar ha tenido un recuerdo especial para Carlos Jurado, «un concejal que es ahora el que más ha pagado», en referencia a la setencia del juicio de La Madrila, porque, asegura, eliminó gran parte del problema de La Madrila al impedir el acceso de vehículos no residentes a partir de las 12 de la noche para evitar que pusieran música a gran volumen. En cambio, Salazar ha arremetido contra el exalcalde socialista, Carlos Sánchez Polo, del que afirma ser el edil que más «descaro y desconsideración ha tenido con los vecinos de La Madrila» y le ha acusado de ser él el que «fomentó» la llamada ‘movida cacereña’.

eSTRATEGIA DUSI// Aparte de las valoraciones sobre la situación del ruido, la visita de Elena Nevado al barrio venía motivada por la presentación de las obras previstas en la zona dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Dusi. Dentro de este marco, se procederá a la semipeatonalización de la calle Viena, que servirá de nexo entre el casco histórico, las zonas urbanas más periféricas y el corredor medioambiental del parque del Príncipe, y que contará con una inversión de 573.000 euros. Además, Nevado ha anunciado que se crearán «canales de comunicación para el transporte sostenible», con 350.000 euros de presupuesto, y la puesta en servicio y difusión de carriles peatonales y con espacio para bicicletas

En atención a una reivindicación vecinal, se mejorará la accesibilidad en las calles Albatros y Doctor Fleming. En la visita de hoy, los residentes le han pedido también una revisión del arbolado, asunto que Elena Nevado ha asegurado trasladará a los técnicos de parques y jardines «para que hagan un análisis de las plantas». Además, se dotará de nueva señalización, iluminación y mobiliario urbano a la calle Viena.