Obispo Galarza pide arreglar el ascensor y una remodelación

Los empresarios y los vecinos de la plaza de Obispo Galarza y de sus alrededores llevan tiempo pidiéndolo: hace falta arreglar el ascensor, adecentar toda la zona con una gran remodelación y que desaparezcan los contenedores. Elena Nevado anunció el pasado jueves que la reforma de la plaza, que contará con una partida de algo más de 200.000 euros en los presupuestos municipales para el 2017, saldrá de un concurso de ideas y Manuel Méndez, presidente del sector comercial de la zona, enumera todas estas medidas que, dice, ya ha presentado al ayuntamiento de forma progresiva en numerosos proyectos. Uno de ellos incluso recoge la idea de poner una esfinge del religioso. Y otro, la instalación de nuevos servicios dirigidos a facilitar la estancia a los turistas, como dos terrazas.

«Tenemos una serie de proposiciones para mejorar la plaza en las que llevamos trabajando todo el 2016», explica Méndez. Una de las más antiguas y repetidas, prosigue, es el arreglo del ascensor. «Ya he escrito hasta a la Junta de Extremadura, que me contestó diciendo que es una cuestión municipal y que, por consiguiente, es el ayuntamiento de Cáceres el que tiene que hacerse cargo de su funcionamiento», afirma. Hace ya algún tiempo, la Asociación de Comerciantes de la plaza Obispo Galarza entregó en el consistorio un documento con más de 1.250 firmas para reivindicar su puesta en marcha. «Las conseguimos todas en un mes, pero no hemos recibido ninguna respuesta», afirma resignado.

Pero la cuestión del ascensor no es la única a la que hacer frente con la partida presupuestaria referida. Con la promesa de la escalera mecánica en Alzapiernas, que se financiará con fondos del Plan Dusi, la plaza de Obispo Galarza, con sus comerciantes a la cabeza, pide mucho más. «La remodelación pasa por la pintura y por el adecentamiento de toda la zona. También por la desaparición de los contenedores en la calle, por solucionar los problemas de la calle Parra y los de algunos edificios. Algunos están en muy mal estado y otros llenos de pintadas», lamenta Méndez.

Pero, además, algunos vecinos y empresarios creen necesario revitalizar la zona. También han presentado, durante el pasado año, varios planes en este sentido. «Nosotros este año tenemos proyectado hacer un par de conciertos de la banda municipal de Cáceres y un acto infantil y juvenil. Ya se lo hemos enviado al concejal de Turismo. Sería una actividad nueva para el 2017», afirma, y prosigue. «Queremos que se instalen dos terrazas para atender al público, una de ellas cerrada para poder usarla en invierno», afirma. Sería otro motivo de atracción a la zona, dice el presidente de los comerciantes, que celebra que las navidades pasadas «han sido las primeras en las que hemos contado con iluminación de Navidad en la plaza».

Méndez espera que el próximo proyecto que se lleve a cabo sea el denominado ‘Galarza para todos’, presentado ya al ayuntamiento, que pretende fomentar el turismo y la cultura cacereña a través, sobre todo, de talleres para los más pequeños. «Queremos, ni más ni menos, que sea un punto de referencia para el turismo en Cáceres», concluye.