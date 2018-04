Ok a Alzapiernas de Cáceres con la oposición en contra y Cocemfe dudando de si es legal

Y ellos solitos siguen erre que erre con su sandez, intentando autoconvencerse de que el proyecto es “bueno” y que los ciudadanos que estamos en contra somos los que no tenemos ni idea del tema…¿Pero de verdad que no hay ni uno solo entre ellos y ellos que tenga dos deditos de frente, y haga que sus colegas se paren un tiempo a pensar un poco más en alternativas para este proyecto? Yo me los imagino en su corrillo en plan… “Bah! Que ni os preocupéis por esos que dicen que hagamos la obra para todos! Si los de las sillas de ruedas, carritos de bebes etc. ya están acostumbrados a pasarlo mal, estar discriminados e ir por otro lado! Ya hemos puesto la excusa técnica de la pendiente insalvable y seguro que no se darán ni cuenta que en otras ciudades con problemas similares eligen otras alternativas que solucionan estas cosas para todos a la primera… que siiiii… que la gente hará un poquino de ruido ahora como otras veces y es un pelín molesto, vaaale! pero que nosotros a nuestro rollo con nuestros intereses como siempre!… que al final ya sabéis que se cansan de protestar, se les pasa el enfado y nosotros ya nos hemos salido con la nuestra que es lo que cuenta! Recordad que en general la gente de Cáceres siempre se conforma con todo aunque no estén de acuerdo y nos estemos gastando su dinero…jjjj”