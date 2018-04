Ok a Alzapiernas con la oposición en contra y Cocemfe dudando de si es legal

Leches, más de un 23%, yo a ojo calculaba menos, es decir que cada vez que andas 10 metros subes casi 2 metros y medio. Y con semejante pendiente cómo piensan dar una solución satisfactoria y segura a las personas de movilidad reducida?? Lo único que me resulta medio viable es una plataforma elevadora de esas y no me parece una buena solución. A mi me resulta estupendo que se mejore la accesibilidad de este colectivo, pero siempre y cuando sea razonable y sensato. Esto me parece protestar por protestar.