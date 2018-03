Pagar 40 € en Cáceres para poder hacer un examen a la bolsa de empleo

«Esto nace del asombro, no es una denuncia, no hablo de que se esté cometiendo una ilegalidad, hablo de que a mi juicio es una injusticia. Es abusivo que un ayuntamiento pida 40 euros por el derecho a optar a una bolsa de trabajo». Quien habla así es una cacereña que se plantea la opción de presentarse. No es la única que ha sentido extrañeza al leer las bases: «Lo hemos comentado más personas y nos ha llamado la atención esta cantidad porque cualquier institución cobra menos».

La afectada explica que hay exámenes del Estado para los «que piden 12 euros, 22, lo más que he llegado a conocer son 35, ¿pero 40?». Y en muchos de esos casos, añade, «siempre creando empleo, incluso puestos fijos de funcionarios, pero aquí no hay una garantía de que aun aprobando el examen puedas tener un trabajo, porque queda al arbitrio del ayuntamiento si tiene necesidad o no de tirar de esa bolsa de trabajo».

Esta cacereña, que prefiere preservar su identidad, relata que a la dificultad propia de encontrar un empleo y de aprobar el examen se suma la del pago de los 40 euros. Otra persona interesada en presentarse exclama igualmente presa del asombro: «¡Pero si con 40 euros puedes pagar la compra semanal de una familia de tres miembros!». De hecho, un informe elaborado por expertos en Barcelona cifra en unos 22 euros lo que cuesta alimentar a un niño de 3 a 6 años a la semana; es un documento de la Generalitat y Cruz Roja y que incluye recetas equilibradas para comer bueno y barato.

Fue el lunes 12 de marzo cuando el Boletín Oficial de la Provincia publicó la convocatoria de constitución de una lista de espera en la categoría de letrado y la categoría profesional de técnico de administración para el Ayuntamiento de Cáceres, de manera que si hay personas que quieren optar a ambas categorías tienen que desembolsar nada menos que 80 euros.

Desempleados

En la misma convocatoria indica que los derechos de examen, que se fijan en la cantidad prevista en la Ordenanza Fiscal, ascienden a 40 euros y que serán satisfechos por los aspirantes con la presentación de su instancia, a través de una cuenta bancaria en Caixa Geral de la que es titular el consistorio especificándose Derechos de Examen; Nombre, Apellidos, DNI y la convocatoria por la que se opta. Las bases aclaran que será causa de exclusión del proceso selectivo el no abono de los derechos de examen. El ayuntamiento confirmó ayer que se trata de una bolsa de empleo y que, por tanto, no hay plazas determinadas sino que es una lista de espera «y te van llamando según van quedando vacantes».

Los afectados hacen mención, por ejemplo, a una convocatoria, cuyo plazo ya ha expirado, de la Diputación de Badajoz. Se trata de unas pruebas selectivas de siete plazas de técnico medio de Gestión Administrativa y la tasa a pagar era de 18 euros, una cantidad que los aspirantes entienden «asumible». Pero además, en este caso, estaban exentos del pago aquellos solicitantes que acreditasen su condición de demandantes de empleo, cosa que en Cáceres no ocurre, porque los desempleados optan a bonificaciones del 50%, pero tienen que pagar.

En la diputación pacense tampoco pagaban los miembros de familias numerosas (categoría especial) o víctimas del terrorismo. Igualmente se fijaba una bonificación del 50% del importe de la tasa para familias numerosas (categoría general).

«Pagar por trabajar», recuerda la afectada, que rememora con tristeza cómo actualmente existen agencias que cobran 600 euros por buscarte un trabajo de mala calidad en el extranjero y que hay hasta colas. «¿Eso pasa fuera, pero es justo que en Cáceres pidan 40 euros solo por poder hacer un examen?», se pregunta mientras rellena, frustrada, la solicitud.