El periplo de las pensiones

Francisco Pérez recuerda el día exacto en el que empezó a trabajar: el 5 de enero de 1967. Ahora tiene 69 años, los acaba de cumplir hace unas semanas, y formaba parte de la manifestación que UGT y CCOO organizan a nivel nacional para reclamar pensiones dignas. Catorce compañeros y él partieron de Málaga el 30 de septiembre. Han recorrido Andalucía y ayer llegaron a Cáceres. Su propósito es llegar a Madrid el 9 de octubre donde partirá una protesta ciudadana de representantes de todos los puntos del país.

Así, ayer a media mañana, los manifestantes, alrededor de unos doscientos, recorrieron la ciudad desde el ferial hasta el quiosco de la música con consignas para reclamar el aumento de las pensiones, que «como mínimo» alcancen el nivel adquisitivo, y para que la hucha de la seguridad social «no se vacíe». También piden que el Pacto de Toledo «vuelva a iniciarse» para que los agentes sociales lleven sus propuestas.

La marcha cuenta con cinco rutas diferentes con salidas desde Asturias, Galicia, Bilbao, Castellón y Málaga -la que ayer pasó en Cáceres, apunta la secretaria general de la UGT de Extremadura, Patrocinio Sánchez, apuntó que «las pensiones no deben tocarse, es algo por lo que la gente ha estado trabajando durante mucho tiempo y ha estado pagando para que ahora les recorten. Por su parte, el secretario de organización de CCOO de Extremadura, Paco Rodríguez, criticó que no se puede hablar de pensiones cuando no se habla de un «empleo digno». La marcha transcurrió sin incidentes pero también acumuló críticas. UGT denunció la actuación del ayuntamiento porque, según apuntó Sánchez, los responsables de esta movilización pidieron los permisos correspondientes al consistorio para poder iniciar la marcha desde el ferial de Cáceres hasta el paseo de Cánovas y no les cortaron la carretera, y tuvieron que acceder por un solo carril. La previsión es que la marcha hoy llegue a Navalmoral de la Mata.