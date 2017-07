Podemos llama a la «unidad» para que «Cáceres deje de estar aislada»

La portavoz de Cáceres Tú (Podemos), Consuelo López, abogó ayer por la «unidad» de políticos y agentes sociales para que «Cáceres deje de estar aislada»; lo hizo justo el día en que presidió sendas reuniones con representantes de la plataforma ‘Cáceres se mueve’ y con vecinos y miembros de movimientos ecologistas que han mostrado sus dudas sobre el proyecto de prospecciones de la mina de Valdeflores en la falda de la Sierra de la Mosca.

López insistió en la necesidad de un tren digno. Su grupo ya había defendido este extremo en el pleno del pasado jueves tras lograr que el ayuntamiento aprobara instar al Ministerio de Fomento, Junta de Extremadura, Renfe Operadora y Administrador Adif a restablecer el itinerario Sevilla-Gijón o Vía de la Plata en todo su trazado.

La iniciativa del grupo municipal, que contó con el apoyo de Ciudadanos, considera que es «una justa alternativa de ferrocarril por las necesidades sociales, económicas y ambientales de esta ciudad, provincia y comunidad autónoma». Además, manifiesta la oposición de la corporación municipal «al desmantelamiento del entramado ferroviario de la Vía de la Plata y su sustitución por vías verdes».

La portavoz estimó que el tren «es primordial» porque «sin buenas comunicaciones las empresas y los negocios no pueden avanzar y Cáceres se queda aislada». Además de la puesta en valor de la Vía de la Plata, Consuelo López reclamó comunicaciones «dignas» con Madrid porque la ciudad, dijo, no puede perder más oportunidades de salida «al centro, al norte, al sur y a las conexiones portuarias. Hay muchos jóvenes que se nos están yendo porque aquí no tienen posibilidades y no se invierte».

Junto al tren, el turismo es el otro caballo de batalla. «Es el pilar de Cáceres y tiene la concejalía más débil, sin presupuesto, sin objetivos, más que politicas de ocurrencia sin proyecto de futuro en mitad de una ciudad geriátrica». A juicio de Podemos el «mejor diagnóstico» de lo que pasa en la ciudad lo pueden hacer los diferentes agentes sociales, comerciantes o la Universidad, «que es importantísima pero con la que no existe una retroactividad por parte del ayuntamiento para trabajar de forma conjunta. El Dusy, por ejemplo, lo ha hecho el PP pero no ha habido participación. Y eso es importantísimo, sentarnos a hablar para saber hacia dónde queremos ir».

VALDEFLORES / Podemos también mantuvo una reunión con colectivos afectados por el proyecto de la mina. López recordó que aunque las competencias sean de la Junta de Extremadura, se actúa en el término municipal de Cáceres y que el ayuntamiento debe velar por la seguridad. La portavoz citó dos partes de la policía local del 3 y 4 de julio que hablan de las quejas de vecinos porque a las doce de la noche «se estaban usando explosivos. Acudió la Guardia Civil y en ese momento los de la mina no tenían permisos para usar explosivos».