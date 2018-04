Polo asegura que el gobierno de Cáceres no contará en lo sucesivo con el respaldo de Cs

Las consecuencias políticas no pueden ser de otra forma que las de en lo sucesivo no contar para nada con el apoyo de Ciudadanos», respondió ayer el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, a la pregunta de qué alcance político tendrá para su partido que una de las condiciones pactadas con el gobierno local (PP) para la aprobación de los presupuestos de 2017 no se vaya a cumplir. Esa condición es un asunto menor, pero que cobra relevancia por su incidencia en las relaciones entre los dos grupos políticos, ya que en los tres años transcurridos de la legislatura el principal apoyo que ha tenido el gobierno del PP ha sido Cs, como pasó con el acuerdo de investidura o los presupuestos de los años 2017 y 2018.

La contestación de Polo se produjo después de que el portavoz del gobierno, Rafael Mateos, también contestase a otra pregunta sobre qué alcance político puede tener que no se cumpla con la condición de cambiar el modelo de adjudicación de las casetas de la feria de mayo. Mateos respondió que es el único punto de los diez que se pactaron para aprobar los presupuestos de 2017 que no se va a cumplir.

Mateos repitió los argumentos dados el pasado martes por el concejal de Festejos, Pedro Muriel. Así explicó que se contaba con un borrador y que el mismo se presentó a asociaciones y empresarios que en los últimos años han instalado casetas de animación en el ferial. «Nos trasladaron que era inviable y que no optarían a las casetas si ese iba a ser el modelo de gestión (...) no íbamos a poner en riesgo la feria de la ciudad y se ha optado por no dar cumplimiento a ese punto del acuerdo para garantizar que haya feria». Representantes de asociaciones que tienen casetas, algunas desde hace más de veinte años, reiteraron el miércoles a este diario su rechazo a un cambio de modelo porque, entre otras razones, pondría en peligro su continuidad en la feria.

DOS AÑOS / Este asunto no es nuevo, tiene casi dos años, ya que fue en junio de 2016 cuando Cs denunció un posible fraude en la gestión de las casetas. Esa queja se trasladó a las condiciones pactadas para el presupuesto de 2017. Cs demandó un cambio del modelo de adjudicación para que fuese más abierto con la idea de que «las mejores ubicaciones en el recinto no estén siempre en manos de los mismos».

En el modelo actual se reconoce el derecho de titularidad tradicional sobre la licencia de la caseta, lo que permite que los adjudicatarios repitan en el mismo sitio. Hace un año ya hubo un intento del gobierno de cambiar el modelo, pero se encontró con el rechazo de las asociaciones y empresarios. Este año se han repetido los contactos, pero, por lo manifestado ayer por Mateos, se ha optado por no hacer cambios para evitar una repetición de lo ocurrido con los festejos taurinos.

Desde el gobierno se responsabiliza a los tres grupos de la oposición de forzar un cambio de modelo al retirar la subvención al empresario que ha dejado a la ciudad sin toros en 2016 y ha hecho que aún no se haya cerrado un cartel para 2018. «Hasta este momento a mí no me consta de que haya entrado una petición», contestó Mateos a la pregunta de si algún empresario taurino ya ha presentado la solicitud de cesión de la plaza de toros para la feria de mayo. Añadió que «se sigue trabajando para que haya festejos taurinos».

Polo consideró ayer que el actual modelo de adjudicación de las casetas es un sistema corrupto «que le interesa al PP, que quiere conservar ese privilegio que mantiene en las casetas». Mateos le dijo ayer que si considera que el modelo es corrupto, «lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado». «Al PP le encanta judicializar la vida política (...) el sistema es corrupto y lo sabe todo el mundo, lo que tienen que hacer es gestionar para cambiarlo», contestó Polo a la pregunta de si su grupo se plantea llevarlo al juzgado.

La junta de gobierno ya ha recibido la solicitud de celebración de la feria de día en la zona de obispo Ciriaco Benavente. Mateos añadió que «son las mismas condiciones de años anteriores», pero con la novedad de que «son calles semipeatonales y a partir del viernes al mediodía están cortadas al tráfico, lo que hace más sencilla la celebración» de la feria de día.