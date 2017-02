El PP considera una "victoria moral" la sentencia de los toros y C's y CACeresTú creen que hay que recurrirla

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres considera una "victoria moral" la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 que estima el recurso interpuesto por los 'populares' contra el acuerdo del Pleno de marzo del año pasado, en el que se invalidó el concurso que se convocó previamente para la organización de festejos taurinos, el cual contemplaba una ayuda de 40.000 euros para la empresa que resultase adjudicataria.

Los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y CACeresTú) apoyaron una moción presentada por la formación morada en la que se pedía que se eliminase cualquier aportación económica municipal a festejos taurinos y, aunque el juzgado anula ahora ese acuerdo plenario, el concejal de Contratación, Valentín Pacheco, ha descartado que se vaya al momento de partida y se ejecute el expediente del concurso que se convocó.

"Aquello ya pasó", ha dicho el edil que considera que el "tripartito antitaurino" fue el responsable de que no hubiera toros el año pasado en la ciudad pero aquél expediente "queda sin efecto" y ahora "se trabaja para que pueda haber festejos en la feria de mayo". Sería algo puntual, ya que el concurso de la gestión integral del coso cacereño Era de los Mártires se sacará más adelante, una vez hayan concluido las reformas de la plaza que ya están en marcha.

Pacheco, que ha estado acompañado por el concejal de Educación, Pedro Muriel, ha insistido en que la sentencia declara nulo de pleno derecho el citado acuerdo plenario y, además, condena al Ayuntamiento de Cáceres a pagar las costas del proceso judicial.

"Esto viene a demostrar que no se pueden tomar decisiones a la tremenda ni en contra de la ley", recalcó, al tiempo que recordó que entonces el secretario municipal ya advirtió de que ese acuerdo no se ajustaba a la legalidad, por lo que ha tachado de "cabezonería" la actitud de los grupos de la oposición.

Según ha explicado, el fallo judicial avala que, si en los presupuestos de 2018 el equipo de Gobierno decide incluir una partida para subvencionar las corridas de toros "nada ni nadie podrá impedirlo", subrayó el concejal, quien a renglón seguido aclara que después esas cuentas podrán o no aprobarse por la mayoría, pero el contenido es competencia de la alcaldía.

No obstante, la sentencia judicial considera que el pleno municipal "no invadió competencias de la alcaldía" en materia de contratación, y esta era una de las principales cuestiones que alegaba el PP para recurrir el acuerdo ya que siempre ha defendido que cometió una injerencia en la labor de Alcaldía.

Así, el juzgado lo que considera es que con la decisión del Pleno se acordó una modificación del presupuesto municipal "sin cumplir con el proceso de información pública y reclamación". Y, precisamente, este es el principal argumento de la oposición para presentar un recurso ya que, según defienden desde las filas de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, esa modificación presupuestaria no afectaba a las cuentas de 2016, sino a las del año siguiente, porque la subvención que se contemplaba era plurianual.

Así, en el presupuesto de 2016 se recogían 25.000 euros de ayuda a la empresa taurina que había gestionado la plaza, pero correspondían a la temporada de 2015, ya que el ayuntamiento pagaba una vez concluido el servicio cada año.

¿Recurrir o no?

En este sentido, desde Cáceres Tú, la portavoz Consuelo López, defiende que "la sentencia se basa en algo que no es verdad" ya que considera que se hizo una modificación del presupuesto de 2016 pero ésta "no se hizo" porque la partida que se contemplaba era para pagar la subvención del año anterior y lo que se aprobó era que "no hubiera subvenciones a festejos taurinos al año siguiente".

Según López, no hubo toros el año pasado porque el equipo de Gobierno quería sacar una subvención a cargo de los presupuestos de 2017 que "todavía no estaban elaborados", por lo tanto, "no estaban ni aprobados ni en la mesa" y "con la resolución del Pleno no se modificó el Presupuesto de 2016".

En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de C's, Cayetano Polo, quien ha dicho que, la sentencia les produce un "sentido de contradicción" porque considera que el fallo judicial da la razón a la oposición en el sentido de que se justifica en que se modificó el presupuesto y "eso no es cierto". "No hubo ninguna modificación presupuestaria en cuanto a este tema y entendemos que hay que recurrirla", subrayó Polo este lunes en declaraciones a los medios en las que acusa al PP de "judicializar" la vida municipal.

"Al PP le interesó que no hubiera toros el año pasado para hacer política con ello y solo lo padecimos los aficionados", recalcó el portavoz de la formación naranja que explica que en caso de interponer recurso ante la sentencia se debe convocar un pleno extraordinario para que la corporación "se defienda" y adopte el acuerdo de presentar ese recurso contra el PP ya que fue este grupo municipal el que interpuso el primer recurso contra el propio ayuntamiento. "Creemos que hay que recurrirla", zanjó.

Por parte del PSOE, su portavoz municipal, Luis Salaya, ha avanzado a Europa Press que el grupo estudiará si se presenta recurso o no y que todavía no está decidido pero ha criticado al PP porque, según ha dicho, la sentencia le quita la razón en cuanto a la invasión de competencias y, además, lo que demuestra, a su juicio, es que "el PP quiere judicializar la vida municipal y amedrentar a la oposición". "No lo ha conseguido", asegura, aunque no despeja su postura sobre si apoyara el recurso o no. "Tenemos una reunión esta tarde en la que se debatirá el asunto", concluye.