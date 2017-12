El PP dice que la sanidad cacereña es un «desastre» por falta de inversiones

los hospitales, las carreteras, los trenes, nuestros jubilados con pagas no contributivas, falta de inversión privada por falta de infraestructuras, etc, etc, etc. Extremadura sufrió una importante transformación bajo el mandato de ibarra, solo hay que recorrer las Hurdes, la sierra de Gata y el resto de valles para darse cuenta de ello. Después llegaron a la presidencia funcionarios de la política, en actitudes totalmente de sumisión a sus partidos, que han sido testigos que no solamente no se invertía en Extremadura sino que además lo eran también del viaje de nuestros dineros a la República Independiente que saqueaba el FLA sin piedad. Vara calla cuando escucha a su compañero Iceta pedir la condonación de la deuda catalana, Monago calla ante la indecente cifra pactada para el cupo vasco. Yo a estas aptitudes las defino como comportamientos traidores.