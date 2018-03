PP, PSOE y Podemos refuerzan su no a la mina de Cáceres tras escuchar a la plataforma

Por Spirit:the Stallion of the Cimarron 8:09 - 15.03.2018

Por favor, ¿Puede alguien darme alguna explicación? Porque… esto es de “Expediente X”; no entiendo nada… El gobierno municipal, empezando por la excelentísima alcaldesa, junto con el PP que lo soporta, además del PSOE (que al parecer gobierna la Junta), y Cáceres Tú, todos en contra de esa aberración que es la mina, y todos suman votos mayoritarios; bien, por otra parte, hay otro titular en esta edición que menciona lo siguiente: “La empresa australiana proyecta para 2020 el comienzo de la obra”, y la noticia también menciona que tiene el “apoyo del gobierno local y regional”. Señores, esto es preocupante porque… NO TIENE NINGÚN SENTIDO, ESTO NO CUADRA. Estas multinacionales mineras son tan efectivas en su funcionamiento como criminales (por lo que hacen en el Tercer Mundo); ellos no van a perder dinero y recursos en meterse en algo que supuestamente (¿) va a “fracasar” porque… además del desprestigio internacional podría provocar su ruina, además de demandas de los inversores por publicidad falsa o engañosa. Lo planteo de otra manera: ¿Quién está detrás, que es tan poderoso, que le ha asegurado a la multinacional por activa y por pasiva que “van a quedarse con la mina? De nuevo lo planteo de otra manera: esto no se puede hacer sin sobornos, es decir, quienes sobornan y quienes reciben los sobornos o sobornados, en una palabra, CORRUPCIÓN. Esto es demasiado preocupante, hay que informar hasta el último ciudadano de Cáceres que unos criminales con el apoyo de “poderes”, tal vez nacionales, tal vez regionales, quieren destruir su entorno, la ciudad y la salud de la presente y futuras generaciones.