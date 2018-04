El pregonero resalta la vinculación de la Virgen de la Montaña con Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Regalar más mantos ¿para qué? ¿Pero no se dan cuenta los creyentes que hay necesidades en Cáceres más importantes que regalar más mantos? Que tiene ya 137 mantos que no sé qué uso más se le puede dar que lucirlos en una talla de madera. Esto ya es fanatismo, no fe