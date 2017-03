Los portavoces de los tres grupos de la oposición anunciaron ayer que no recurrirán la sentencia que anuló el acuerdo que PSOE, Ciudadanos y CACeresTú (Podemos) tomaron en marzo de 2016 en el pleno del ayuntamiento. En esa sesión se acordó con los votos de estos tres partidos, que tienen mayoría en el pleno de la corporación, la eliminación de cualquier aporte económico del ayuntamiento para la organización de festejos taurinos, lo que determinó que un mes después la alcaldía renunciase a seguir con la tramitación del concurso para la explotación de la plaza, que se había convocado en febrero con una aportación económica municipal de 40.000 euros.

La decisión de no seguir con el procedimiento se basa en dos motivos. El primero es que aunque la resolución anula el acuerdo que tomaron los tres partidos, el juez no acepta el principal motivo de impugnación del PP, que argumentó que los grupos de la oposición invadieron las competencias de la alcaldía. El juzgado no acepta en su sentencia este razonamiento del PP, que está al frente del gobierno local, lo que da pie a que la oposición, que tiene mayoría en el pleno, tenga en circunstancias parecidas un argumento para frenar decisiones de la alcaldía y el gobierno.

La segunda es que la sentencia no tendrá ningún efecto, ya que no se retomará el concurso que se anuló y tampoco el gobierno local convocará otro concurso con subvención del ayuntamiento para la organización de festejos taurinos. La alcaldía puede hacerlo, pero se podría encontrar con que el pleno, en el que la oposición es mayoría, no autorizase la aportación económica para respaldar esta ayuda a la organización de los festejos taurinos, además el gobierno local acordó el pasado año con Ciudadanos una alternativa para la explotación de la plaza de toros sin necesidad de aportación del ayuntamiento.

Aunque en un primer momento los portavoces de Ciudadanos, Cayetano Polo, y de Podemos, Consuelo López, manifestaron su pretensión de que se recurriese, la decisión final dependía del grupo socialista, ya que sus votos en el pleno eran necesarios para que se pudiese aprobar. El portavoz del PSOE, Luis Salaya, se refirió ayer a los dos motivos citados para no recurrir y añadió que no quieren «que por una torpeza y calentón de la alcaldesa se siga invirtiendo tiempo y dinero» en ese asunto. «Es subrrealista», añadió, que la alcaldesa, Elena Nevado, recurriese un acuerdo tomado por los grupos de la oposición en el pleno de la corporación local, que preside Nevado.

SENTENCIA FIRME / El grupo municipal del PP valoró ayer en un comunicado la decisión de la oposición de no recurrir. Lo primero que exigieron a los tres partidos fue que pidan «disculpas» a los aficionados «por haber dejado a la ciudad sin toros» con la aprobación de su moción en el pleno, un acuerdo que «se ha considerado ilegal» con la sentencia del juzgado de lo Contencioso, que ahora será firme.

En su comunicado, el PP añade que los grupos de la oposición «han reconocido su error» con la decisión de no recurrir. «Al final la consecuencia de esta irresponsabilidad de los partidos de la oposición ha supuesto que en Cáceres no hubiera toros, pero sí unas costas judiciales que se deben pagar». El concejal de Contratación, Valentín Pacheco, cuantificó el pasado lunes que dichas costas podían rondar los 3.000 euros, fue un cálculo que, según él mismo apuntó, lo hizo de manera aproximada. En este recurso las costas las paga el ayuntamiento, ya que en este procedimiento el consistorio está representado por los tres partidos de la oposición, de hecho los servicios jurídicos del ayuntamiento son los que los han defendido en esta causa, y el Partido Popular se ha personado en el recurso como grupo municipal.