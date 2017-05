El PSOE de Cáceres exige a Elena Nevado que pida disculpas a la brigada de obras

Después de tanto lío con las dichosas letras, un concejal (porque la alcaldesa parece que no quiere dar la cara) viene a decir que esperan un informe oficial que se ha solicitado para determinar las circunstancias que han concurrido en el traslado, así como quién y de qué forma se ha realizado. Conclusión: la alcaldesa no sabía con certeza quien había hecho el traslado de las piedras cuando hizo las declaraciones achacando los desperfectos a la brigada de obras, lo que no deja de ser una temeridad. No se trata de poner a nadie de rodillas como dice un comentarista, simplemente de reconocer los errores y disculparse, además de informarse adecuadamente con antelación a hacer declaraciones. Y lo normal es que este tipo de bloques no lleven armado metálico en el interior dados los esfuerzos que deben soportar, armado que en cualquier caso no hubiese evitado los desperfectos en las esquinas por el recubrimiento que precisan las barras de acero. Que se disculpe la Sra. alcaldesa con los trabajadores de su propio ayuntamiento y a otras cosa, que un poco de humildad no viene mal.