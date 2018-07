La queja de los vecinos de Cáceres: «No podemos dormir por el ruido»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No dejen de denunciar también ante la Policia Nacional y Alcaldía , para que ante la demanda de algún Juzgado no alegue la Alcaldesa / Alcalde, que no conocía nada de lo que pasaba. Eso es lo,que alegan cuando están en el banquillo y en Caceres saben algo de esto. Miren la anterior alcaldesa condenada y al Concejal de Interior, que alegaban que desconocían las denuncias presentadas.No dejen de presentar denuncia y quédense con la copia.