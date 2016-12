Quejas por el cierre del santuario durante las jornadas festivas

El cierre del santuario de Nuestra Señora de la Montaña ha creado estos días una polémica entre sus fieles. De la puerta del templo se colgó el sábado, día de Nochebuena, un cartel que avisaba de que el mismo permanecería cerrado esa tarde y las tardes del día de Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. La información se la encontraron por sorpresa los cacereños que subieron a ver a su patrona estas jorndas festivas, pero no pudieron acceder.

El enfado fue monumental. De hecho en el mismo cartel fueron muchos los que escribieron su indignación por la clausura del santuario. En el papel podían leerse las siguientes frases: «Me parece vergonzoso que no se encuentre abierto el día de Navidad», «he venido de Valencia, soy cacereña y me impiden ver a la Virgen», «soy hermano de carga, he venido con gente y familia, me parece vergonzoso», «somos cacereños que vivimos fuera y venimos a pasar estos días con la familia y a ver a nuestra Virgen. Me parece fatal» o «medio Cáceres con la puerta en las narices». La imagen del cartel fue colgada en las redes sociales y en poco tiempo fue comentada por una treintena de personas. La mayoría mostraba su indignación porque se haya decidido cerrar el santuario en estas fechas tan señaladas. Otros, en cambio, entendían el cierre del mismo, justificándolo porque el ermitaño, que se encarga de custodiar el templo necesita estos días para descansar.

Desde la cofradía de la Virgen de la Montaña señalaron a este diario que no es la primera vez que el santuario se cierra estos cuatro días. De hecho, se lleva haciendo toda la vida. Aseguran que esta iglesia es «la que más días al año abre de toda la ciudad» y señalan que es necesario cerrar para que el ermitaño pueda marcharse a su casa con su familia los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Hay que destacar que el santuario no cierra todo el día en estas fechas, sino solo por la tarde, por lo que no entienden el revuelo de este año.

Los fieles a la patrona, por su parte, defienden que, precisamente en Navidad que es una festividad religiosa, el santuario debería estar más tiempo abierto que en cualquier otra fecha del año. El cierre se mantiene para el 31 y el 1 de enero.H