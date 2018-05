Quejas en la ITV de Jaraíz por lo que consideran demoras injustificadas

Las personas que acudieron ayer a pasar la Inspección Técnica de Vehículos, ITV, en la localidad de Jaraíz de la Vera se encontraron con largas colas de vehículos y horas de espera. Nada fuera de lo habitual si no fuera, como denuncian algunos de esos clientes, porque aseguran haber llegado a las instalaciones a las 07.30 horas de la mañana y no finalizar la inspección hasta las 14.00 horas. Uno de estos clientes, J. J.L., afirma haber tardado hora y media en pagar y recibir la documentación necesaria para pasar la inspección. Aunque asevera que tenía diez coches delante de él a las 9.30 horas, su turno no llegó hasta las 14.00 horas.

Ante la desesperación de los clientes que esperaban horas para ser atendidos, afirma que intentaron poner hojas de reclamaciones, pero les dijeron que sólo tenían una, así que las demás personas se quedaron sin poder plasmar sus quejas. Otros tenían la intención de pedir la devolución del dinero de la inspección, que tenían que abonar cuando aportaban la documentación del vehículo, pero sostienen que responsables de la ITV les dijeron que si ponían las reclamaciones, no recibirían la cuantía que habían pagado.

La ITV de Jaraíz de la Vera está gestionada por una empresa privada, Grupo Itevebasa, que se dedica desde la inspección técnica de vehículos hasta la industrial, naval o de fitosanitarios, así como a la biología molecular. La sede de esta compañía está en la provincia de Alicante y en Extremadura cuenta, además, con las ITV de Don Benito, Almendralejo, Azuaga, Castuera, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Logrosán y Valencia de Alcántara, así como una unidad móvil de vehículos ligeros y otra de agrícolas y ciclomotores.

Este diario ha intentado ponerse en contacto, en reiteradas ocasiones, con los responsables tanto de la ITV de Jaraíz de la Vera como de la central en Alicante, sin éxito.

Entre las personas que esperaban ayer pasar la inspección técnica de vehículos en la localidad verata se extendió la idea de que se encontraban ante una huelga encubierta de los trabajadores de la ITV, aunque ninguno ha podido confirmar este extremo. Mantienen esta opinión por la tardanza injustificada de todas las diligencias.