«Queremos darle vida a todas las canciones que ponemos en casa»

Vuelven a Cáceres por tercera vez, pero con las mismas ganas. Brothers in band regresan a la capital cacereña con ‘The very best of Dire Straits’, un espectáculo que nació en 2015 y que ya presentaron en la ciudad pero que acumula más bagaje y más carretera. La banda de Óscar Rosende se sube al escenario con un repertorio diferente y algún que otro guiño a la visita de los Dire Straits al Príncipe Felipe de entonces en 1992. De hecho, llegan a la ciudad con la misma formación que pisó el estadio cacereño: nueve músicos.

Para Cáceres reservan una mezcla de lo nuevo y lo ancestral. «Está claro que los clásicos de siempre van a sonar, serán dos horas y media pasadas». Eso sí, Rosende matiza que ellos no son la banda de Knopfler. «Nosotros no somos los Dire ni lo pretendemos, queremos darle vida a las canciones que ponemos en nuestra casa y jugamos a cómo pueden suenen en directo, si conseguimos que solo una de las personas cierre los ojos y se transporte a un concierto de Dire Straits, habremos conseguido nuestro objetivo». «Intentamos cuidar mucho, interpretamos los temas como el que interpreta una obra de Shakespeare».

Escuchó su primera canción de los Dire Straits cuando era un niño. ¿El culpable? «Mi padre», resuelve. Fue cuando se compró su guitarra cuando empezó a versionar sin darse cuenta. Sacaba los temas acorde a acorde. «Fue el grupo que me gustaba por encima del resto», añade. A Rosende le comparaban con la destreza de Knopfler y le preguntaron que por qué no formaba una banda de versiones. A Antonio lo conoció de bares y coincidió con Fernando y lo que era una conversación de barra culminó con la incorporación de Miguel. Diez años después, los Brothers in band vuelan sobre las tablas y llenan los estadios que visitan.

Rosende defiende que componer y versionar es como «conducir un coche y una moto». «Si versionas a otra banda el nivel exponencialmente más alto, o suenas igual y lo tocas igual o es un arma de doble filo». En torno al debate que existe sobre las bandas tributo, el músico añade que «no hay buenos ni hay malos, el objetivo de ambos es hacer cultura de música en directo».

Las entradas están a la venta en la web de palacio de congresos www.palcongrex.es y en el portal de venta de entradas Ticketmaster. Los precios oscilan desde 28,50 a 38,50 euros en la venta anticipada. A la capital cacereña llegan después de un lleno en Barcelona. Será una antesala de su vuelco internacional hacia Portugal y Alemania.