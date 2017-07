Rafael Pacheco quiere «corregir los errores» del PSOE cacereño

Es necesario darle un nuevo rumbo al PSOE de Cáceres para corregir los errores de los últimos años», dijo ayer el candidato a la secretaría provincial del PSOE en Cáceres y alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, horas antes de presentar su candidatura en el Hotel Barceló V Centenario. Disputará el cargo al actual líder y portavoz regional de los socialistas, Miguel Ángel Morales.

Asegura que su principal objetivo pasa por conseguir ganar las elecciones en la provincia de Cáceres. En los últimos comicios los socialistas lograron recuperar el gobierno de la diputación, sin embargo llevan varios años sin ser los líderes en la provincia.

Además quiere unir al partido comenzando desde los cimientos. «En las principales ciudades y municipios de Cáceres hay un número importante de agrupaciones que han perdido un gran número de militantes. Se hace necesario un nuevo proyecto que siga ese cambio del PSOE a nivel nacional», explica Rafael Pacheco. Aunque añade que, entre los militantes que apoyan su candidatura, hay personas que fueron afines a Pedro Sánchez (actual secretario general del partido), a Susana Díaz o a Patxi López. Y en el caso de Extremadura, los hay que apoyaron a Guillermo Fernández Vara, a Eva Pérez o a Enrique Pérez, que se disputaron la semana pasada la secretaría regional del PSOE (ganó Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura).

Rafael Pacheco quiere dar voz a los militantes para que compartan las necesidades del partido y de la provincia. «Hay que dar participación a la militancia, pero no basta con creerlo, sino que hay que practicarlo. No preguntarle a los militantes no tiene sentido», señala el candidato socialista.

GRANDES CIUDADES / Su proyecto se centra no solo en los pequeños municipios sino también en las grandes ciudades, como la de Cáceres, donde el PSOE lleva dos legislaturas siendo la segunda fuerza política; desde que Elena Nevado (PP) ganara las elecciones en 2011 y en 2015. «Las agrupaciones locales demandan un trato y un plan de actuación. Hay que renovarlas e impulsarlas», señala. Y añade que prestará atención a Juventudes Socialistas porque «son el futuro del partido». Si logra hacerse con la secretaría provincial continuará con su cargo como alcalde en Casar de Cáceres: «Me comprometí con los ciudadanos y lo voy a cumplir porque si no perdería mi credibilidad», indica.

El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta septiembre, momento en el que se publicará oficialmente el nombre de los que se presentan. Después deberán reunir los avales suficientes (entre 120 y 140), tras lo que seguirá un periodo en el que cada uno presentará su proyecto. Las primarias se celebrarán el 24 de septiembre. De tener que hacer segunda vuelta sería el 1 de octubre.