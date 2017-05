La rebelión de las Malasmadres en Cáceres

Las ‘Malasmadres’ se autodefinen como un lobby de presión «con mucho sueño, con poco tiempo libre y con ganas de cambiar el mundo». Alérgicas a la «ñoñería de la madre perfecta», estas mujeres saben que las ojeras son un complemento de su look diario, que nunca harán la tortilla de su madre cuando llegan cansadas del trabajo (abrirán la del súper para su tribu, pensando que «un día es un día, mañana preparo pescado»), y se han cansado de sentirse culpables por ello. Decididas a reírse de los intentos erróneos de ser infalibles, se han bautizado como ‘Malasmadres’, un guiño a la crítica social. Ya son un club nacional con miles de seguidoras en su blog y en las redes sociales.

En Cáceres también se extiende el movimiento de las ‘Malasmadres’. Llega a todos los rincones del país. Su fundadora, Laura Baena, creativa publicitaria y por supuesto madre, lo explica en el blog: «Todas las maternidades son válidas, no hay una definición única, la presión social no puede hacernos sentir culpables, cada día luchamos por hacerlo lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, y para nuestros hijos, para nuestras hijas, somos las mejores madres del mundo. Y con eso basta». Ella misma creó una red social para lanzar sus ideas. Miles de madres que se sentían juzgadas por la sociedad, por las amigas o por las suegras, se unieron en tropel y así nació esta comunidad emocional que ya tiene una estructura realmente sorprendente.

Natalia Hernández viene impulsando este movimiento en la capital cacereña desde hace poco más de un año. Arquitecta, autónoma y con dos hijos de 5 y 3 años, tiene el perfecto perfil de ‘Malamadre’, es decir, morir a diario por llegar a todo... y encima hacerlo bien. «Trabajaba en una empresa mil horas al día. Salía de casa temprano y regresaba de noche. Luego volví a ser autónoma. Cuando leí que existía este club, me sentí identificada. Como muchas mujeres, no quiero renunciar ni a ser madre ni a trabajar, hay que reconducir el tema de la conciliación», afirma.

De hecho, el club lleva tres años de lucha por desmitificar la maternidad de la ‘superwoman’. No quieren destrozarse delante de sus hijos hasta el agotamiento, quieren estar con su prole, disfrutar de ella, cambiar las dos horas dominicales en la cocina por un paseo con comida en el chino, en el italiano, en el gourmet..., cada cual donde pueda y quiera, pero relajadas ¡que es domingo!

La cacereña Natalia Hernández suscribe cada uno de los lemas del club, que se imprimen en camisetas y otros productos repartidos por todo el país y que ella misma suministra en Cáceres. «Me encanta el slogan que dice: ‘Mi madre no sabe hacer croquetas, pero de noche me lleva a la luna’. Una gran verdad. Todas somos la mejor madre que podemos ser, cada una lo hace lo mejor que puede», asegura.

Porque Cáceres es una ciudad cómoda, pequeña, pero la globalización ha impuesto el mismo ritmo infernal en todo Occidente. Y esas madres cacereñas que no llegan a todo tampoco ponen ‘cake pops’ ni ‘sushi de golosinas’ casero en los cumpleaños de sus hijos, y por supuesto en sus comuniones no hay mesas de dulces de las que puedan presumir (salvo si las pone el restaurante), aunque estas madres tampoco son de las que suelen competir en la puerta del cole por las notas, ni en la puerta del polideportivo por los goles del niño. Nadie es perfecto y además no hay tiempo de eso.

«Somos hijas de una generación de madres que se dedicaban plenamente a la familia y hemos pensado que también podríamos hacer lo mismo, además de trabajar», explica Natalia Hernández. «Pero no se abarca todo, las mujeres tenemos que liberarnos de la carga impuesta o autoimpuesta que nos hace sentir malas madres, cuando la realidad es que no podemos llegar a todo», subraya. Además, el club incide en la necesidad de que la faceta de madre no anule la de mujer. «No hay que renunciar a mejorar tanto en lo laboral como en lo personal», dice la arquitecta.

El propio club ha creado la asociación ‘Yo no Renuncio’, a favor de una conciliación real, para subsanar las carencias del mercado laboral pero también las barreras sociales y familiares. Asimismo, a nivel nacional cuenta con asesorías virtuales de marketing, educación, moda, inteligencia emocional, sexto, nutrición, deporte, belleza...

Las ‘Malasmadres’ tratan de reforzar su organización en Cáceres, pese a su eterna falta de tiempo. El estudio de Natalia en el Embarcadero, donde además esta emprendedora ha comenzado a realizar actividades para niños (talleres, arte, entretenimiento...), se ha convertido en punto de referencia de madres que ahora saben que no son las únicas que rezan cuando están agotadas para que llueva y librarse de una tarde de parque.

«La sociedad necesita a los niños. Personalmente dan todas las alegrías, pero también un sentimiento de culpa y de estrés que hay que reducir», reconoce Natalia Hernández. «De hecho, yo era mucho mejor madre antes de serlo, por eso hay que quitarse prejuicios. Ni existe la madre perfecta ni falta que hace», concluye.