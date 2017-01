Los registros de parejas de hecho caen un 78% en los últimos 6 años

Cada vez hay menos parejas de hecho en Cáceres. En los últimos seis años, las inscripciones de las uniones paramatrimoniales han sufrido un descenso del 78%, pasando de las 134 que se registraron en el ayuntamiento en 2011 a las 29 que se han tramitado en este 2016 que acaba de finalizar. De hecho, la de este año es la cifra más baja desde que se implantó la normativa para regular este tipo de convivencias more uxorio en febrero de 2005, cuando se inscribieron 21 parejas de hecho. En 2012 fueron 111 las parejas que optaron por registrarse como uniones paramatrimoniales, en 2013 se incrementaron hasta las 119, en 2014 cayeron hasta las 45 y en 2015 solo se produjeron cuatro decenas. Esta abismal caída desde 2013 obedece a la modificación del reglamento municipal que llevó a cabo el ayuntamiento con el fin de evitar fraudes en la inscripción de parejas de hecho.

Hasta 2013, la normativa tan solo requería de un certificado del padrón de habitantes del consistorio que acreditase la situación de empadronamiento de los interesados. Sin embargo, tras la modificación --todavía vigente en la actualidad-- es necesario un certificado del padrón en el que aparezcan inscritos ambos miembros de la pareja en el mismo domicilio y con una antigüedad no inferior a los doce meses. Antes de dicha modificación, durante los siete primeros años desde que entró en vigor el reglamento el crecimiento fue brutal, llegando a superar el 538%. Desde 2005, la cifra se disparó anualmente de manera ininterrumpida hasta que los registros de parejas de hecho empezaron a caer en 2012. 37 convivencias more uxorio se registraron en 2006, 65 en 2007, 80 en 2008, 102 en 2009 y 115 en 2010.

El trámite, además de que las dos personas deban estar empadronadas en la ciudad en el mismo domicilio desde hace al menos un año, requiere completar una solicitud de inscripción en la que deben figurar las personas que van a ser pareja de hecho y dos testigos que corroboren dicha unión. Además, obviamente hay que aportar una fotocopia compulsada del DNI, certificación de estado civil, declaración responsable de no tener entre sí una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado por consanguinidad o adopción y, en el caso de que la pareja no tenga descendencia, una acreditación de convivencia que deberá realizar la policía local. No obstante, la inscripción se resuelve habitualmente de manera ágil, no demorándose más de una semana.

BODAS CIVILES / Por otra parte, en comparación con las uniones paramatrimoniales, las bodas civiles, sin embargo, mantienen una media de alrededor de 90 enlaces al año. De hecho, los 96 matrimonios celebrados en 2016 suponen la cuarta cifra más alta desde 1995, empatada con el año 2005 y solo por detrás de 2010 donde tuvieron lugar 116 enlaces, de 2009 con 103 matrimonios civiles y de 2014 con 97.

Asimismo, en este tipo de enlaces, los meses más demandados son los comprendidos entre mayo y octubre, que en los últimos seis años representan entre el 71% y el 79% del total de matrimonios civiles que se da a lo largo de cada año. Entre ese periodo, en este 2016 se han celebrado 75 de los 96 enlaces (lo cual supone un 78%); en 2015 fueron 72 de los 91 en todo el año (79%); en 2014 se casaron 71 parejas de un total de 97 (73%); en 2013 resultaron 75 de 94 (79%); en 2012 fueron 64 de los 84 matrimonios civiles que hubo (76%); y en 2011 también 64 pero, en este caso, sobre un total de 90 (71%).

POR LA IGLESIA / Por último, en lo que respecta a los matrimonios religiosos, éstos también han experimentado un descenso, aunque mucho menor que el de las parejas de hecho. La caída ha sido del 11% desde 2011 (con 550 enlaces) al pasado 2015 (con 489). Los datos de las bodas celebradas durante el presente 2016 no estarán disponibles hasta finales de enero cuando las parroquias los hagan públicos, según informaron a este diario desde la Diócesis Coria-Cáceres.

No obstante, cabe mencionar que en comparación con 2006, la cifra del 2015 ha bajado un 52%, pasando de los 1.023 enlaces de hace una década a los 489 registrados el año pasado.