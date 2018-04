La retirada de poda a domicilio llegará este año a toda la ciudad

Más de 200 llamadas al mes. Ésa es la cifra media que viene registrando el servicio gratuito de recogida de poda puerta a puerta, puesto en marcha el pasado agosto por la empresa concesionaria del servicio de limpieza en Cáceres, Conyser. Durante una primera fase se aplicó en toda la zona de Mejostilla, donde los restos de poda son numerosos por la cantidad de viviendas unifamiliares con jardines. Posteriormente se extendió a Los Castellanos y Macondo, y ahora continuará por las distintas zonas de la Sierrilla. Conyser acaba de comunicar que se irá ampliando hasta abarcar toda la ciudad este mismo año.

El éxito de la iniciativa anima a hacerla generalizada. «Funciona realmente bien, los ciudadanos han tenido una respuesta extraordinaria», explica el director de operaciones de Conyser, Jesús Morán. La iniciativa se inició como consecuencia del mal uso que algunos vecinos e industriales hacen de las cajas de poda, reservadas exclusivamente a los restos vegetales, ya que depositan en ellas residuos de todo tipo (escombros, chatarra, muebles, basuras...). Esta práctica impide su uso correcto, ofrece una mala imagen y genera problemas higiénicos. En las zonas donde se realiza la recogida puerta a puerta ya se han retirado las cajas. El objetivo consiste en eliminar las dieciséis existentes en la ciudad.

El servicio a domicilio es utilizado por unos ocho ciudadanos a diario. Su funcionamiento resulta sencillo, basta con telefonear de lunes a sábado (excepto festivos) a la central de Conyser (927629011) o al capataz de servicio (650496146). Si la llamada se realiza antes de las 11.00 horas, los restos se recogerán esa misma mañana. Si se avisa después de las 11.00, los operarios acudirán por la tarde.

NORMAS / Existen unos requisitos que el usuario debe tener en cuenta para la buena marcha del servicio. Los restos de poda no leñosos (hojas, césped, etcétera...) tendrán que estar metidos en bolsas. Las ramas más grandes han de ser cortadas a un tamaño no superior a 1,5 metros, y a ser posible atadas para facilitar su desplazamiento. Para los restos de gran volumen se deberá concertar fecha y hora exacta para la recogida, a fin de que los restos no permanezcan en la acera o la calzada obstaculizando las mismas. En este sentido, la empresa recuerda que las talas no tendrán la consideración de podas (el particular debe gestionar la retirada por su propia cuenta). También cabe subrayar que este servicio se destina a podas realizadas por particulares, no a los restos provenientes de trabajos realizados por empresas.

De momento, Conyser ha dispuesto dos turnos de trabajadores (mañana y tarde) que cubren este servicio con una furgoneta. El hecho de ampliarlo a toda la ciudad de forma progresiva permitirá adecuar las necesidades de personal a la demanda creciente. Todos los restos trasladados por los operarios desde los distintos domicilios acaban en el Ecoparque, donde pasan por una trituradora y se utilizan como estructurantes para hacer compost.