Salaya confirma que se presentará a las primarias del PSOE cacereño

Luis Salaya se presentará a las próximas primarias del PSOE. El actual portavoz socialista en el ayuntamiento confirmó ayer a este diario que volverá a intentar revalidar su candidatura a la alcaldía para las municipales que se celebran en mayo de 2019. Salaya se impuso en las primarias de 2014 a la candidatura de Fernando Solís, la diferencia fue de solo 3 votos, y lideró la lista del PSOE al ayuntamiento.

«La asamblea local no ha sido informada sobre este tema ni ha tomado una decisión sobre el mismo, no existe información suficiente para que ningún militante pueda tomar la decisión de presentarse o no», comentó ayer Solís a la pregunta de si volverá a presentarse. «Para tomar una decisión sobre si presentarme o no debo tener la información necesaria», añadió.

Por su parte, la secretaria general de la agrupación local socialista, Belén Fernández, aclaró que la asamblea local aún no ha sido informada del calendario de primarias porque lo que se tiene es una propuesta de la ejecutiva regional hecha el viernes que debe aprobar el comité federal del partido y que, por tanto, no es definitiva.

No obstante, Fernández añadió que en base "al reglamento y a la resolución del comité federal, la asamblea local no tiene competencias para tomar ningún tipo de decisión con respecto al calendario que propone la regional y que ratifica o no el federal". Explicó que desde los órganos locales del partido solo se puede influir en el proceso de primarias elevando a los órganos regionales la propuesta de que las primarias fueran abiertas "si así se solicita por la mayoría", aunque en este caso "también estaríamos ante una propuesta que en última instancia debería aprobarse en el comité federal"

La comisión ejecutiva regional del PSOE acordó el viernes elevar una propuesta a la ejecutiva federal del partido para que pueden celebrarse el 10 de junio las primeras para elegir a los candidatos a las alcaldías de las ciudades extremeñas de más de 20.000 habitantes.