El sector teme el cierre de autoescuelas si continúa la huelga de los examinadores

El sector provincial de las autoescuelas de formación vial teme el cierre de empresas debido a la huelga de examinadores. Este sector está integrado por un total de 68 empresarios y convocará una manifestación en la capital cacereña el próximo viernes por la falta de estos funcionarios. Exigirán a la administración que dé solución a la inactividad del personal afectado desde la Dirección General de Tráfico.

La concentración comenzará a las 10.30 horas con una caravana de vehículos de autoescuelas que se trasladarán desde el punto de salida, zona de la ITV en el ferial, pasando por la avenida de Alemania, la Cruz de los Caídos, para llegar finalmente a la avenida de la Virgen de la Montaña en la que se hará una pequeña parada ante la Subdelegación del Gobierno.

En este último punto se leerá y entregará al subdelegado un manifiesto de reivindicación por parte de Francisco García, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres. «Tenemos un tapón tremendo y las pérdidas económicas oscilan entorno al 60% respecto al año pasado y hay escuelas que incluso se han planteado cerrar», explica García. Asimismo este dirigente destaca: «la mayoría de las personas durante la época estival, al no saber cuando se van a examinar, nunca llegan a tener una preparación absoluta y muchos de ellos no podrán presentarse a oposiciones o trabajos porque no han podido sacarse sus carnets correspondientes».

La asociación sostiene que las autoescuelas no pueden ejercer la actividad ni darles servicio a los alumnos con formación programada, continuada y de calidad al no conocer cuándo se pueden examinar, imposibilitando obtener su permiso de conducir y limitando sus habilidades laborales y sociales.

«Genera un grave perjuicio a las autoescuelas y una importante pérdida de negocio durante los meses de verano, ya que los futuros conductores se siguen apuntando, pero no suelen dar prácticas al no poder examinarse», manifiestó José Luis Gutiérrez, propietario de la autoescuela Europa y uno de los damnificados por esta causa.