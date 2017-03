Sin recibo y sin luz

Todavía no se lo explica. Carlos Ávila, el marido de la dueña de la Cervecería El Carmen --María del Carmen Sánchez Rosas--, situada en la calle Colombia, estudia presentar acciones legales contra Correos e Iberdrola a causa de un incidente que provocó que el negocio de su esposa se quedara sin luz durante una mañana entera. Hoy se reunirá con su abogado, dice, entre otras cosas, «para evitar que esto le pase a más gente». El problema es una factura. Un recibo que, según Carlos, nunca llegó, y según la empresa de mensajería --en la respuesta remitida a esta persona por su queja-- no quiso ser recogido.

Carlos explica su versión. Asegura que todo comenzó con la notificación por carta de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) que recibieron solo unos días antes de que se produjera el corte. «Me llegó una carta en la que se me indicaba que debía 294,02 euros y me sorprendió porque abono todas las facturas», explicó ayer. Días después, concretamente el 2 de febrero, después de abrir como cada día por la mañana, el local se quedó sin luz. «La cortaron y no la recuperamos hasta cuatro o cinco horas después».

Tras el corte de suministro, Carlos se dirigió a una oficina de Iberdrola --en la calle Reyes Huertas-- donde, asegura, le explicaron que adeudaba una factura con fecha del 4/11/2016 por el mismo valor que el que se le indicaba en la carta de Asnef. Después de abonar el recibo, el suministro fue restablecido, con el correspondiente recargo económico y sin posibilidad de recuperar las horas de trabajo perdidas. Inmediatamente, el marido de la dueña de la Cervecería El Carmen reclamó tanto a la compañía eléctrica como a Correos. En el primer caso le mostraron disculpas y en el segundo la empresa de mensajería recalcó que la factura no se entregó porque ésta no quiso ser recibida. «El cartero intentó su disposición bajo firma, siendo informado por parte de la persona empleada que se encontraba en la dirección de destino, que para la razón social que figuraba en el envío referido como destinatario, no se hacía cargo del mismo», recoge la notificación de Correos en respuesta a la queja de Carlos. Sin embargo, en el aviso de recibo, al que ha tenido acceso este periódico, fue marcada la casilla de ‘desconocido’, no de ‘rehusado’ --por el destinatario-- ni de ‘ausente’.

Por ello, este cacereño sostiene que las versiones de Correos son incongruentes. «En la carta me dicen que una persona de aquí no quiso recoger la factura pero en el aviso de recibo no esta marcada la casilla ‘rehusado’, sino ‘desconocido’. Eso no tiene sentido porque en la cervecería recibimos siempre las facturas. Todas las anteriores han llegado. La del 28 de diciembre llegó perfectamente, por ejemplo».

Más que por el coste del reenganche a la luz que supone un desembolso de unos 30 o 40 euros, afirmó Carlos, --aunque también reclamen por esto--, la principal queja de la Cervecería El Carmen tiene que ver con el perjuicio ocasionado al negocio la mañana del 2 de febrero. «Como está la cosa de floja y con unos gastos que siguen siendo los mismos, no podemos permitirnos cerrar ni una mañana», recalcó Carlos. Su demanda es que Correos corra con la cuantía del restablecimiento del suministro eléctrico por parte de Iberdrola, así como que se haga cargo de los costes económicos por no haber podido prestar servicio de hostelería durante «cuatro o cinco horas».