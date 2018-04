«Sonó un estruendo y pensamos que había explotado un camión»

Niñatos conduciendo coches de gran cilindrada bajo efecto de las drogas conduciendo a más de 50 km/h. Nada que me sorprenda. Y cuidado con advertirles,que te amenazan. Ese es el espejo actual de la sociedad. Y mientras, policía y entes políticos, judiciales, etc. mirando para otro lado. Pero claro, hasta que no fallece alguien (chiquita de Montánchez frente a la Estación de Autobuses) no nos llevamos las manos a la cabeza.