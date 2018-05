Susana Padilla presenta una reclamación a la candidatura de Luis Salaya

Lo de la Sra. Padilla no lo entiendo, ha llegado con un poderío y con mucho interés de que salga su candidatura única y exclusivamente. Detrás de esta señora tiene que haber alguien con mucho interés y con mucho poderío. Pues, de entrada, con esas íífulas que ha llegado no creo que se coma un colín y lo peor de todo es que va a borrar al PSOE de Cáceres. Ignoro que piensan los mandamases del PSOE para apoyar a la susodicha. Y esta señora a que dedicaba y con quienes su tiempo político antes de aterrizar en PSOE. Yo he sido votante del PSOE-. Pero mi voto puede ir a PODEMOS O NO VOTAR. Pocos se salvaban de la actuales concejales, pero habrá que esperar a quienes ponen. No pasa nada, los políticos al servicio de los intereses de las empresas.