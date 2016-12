«Tener una familia numerosa no puede ser un lujo. Los hijos te dan la vida»

Sacar adelante una casa y una familia lleva tiempo, trabajo, dinero y paciencia. Hacerlo con una de nueve miembros multiplica todos estos factores de forma significativa. Que se lo pregunten a José de Jesús Pérez, a Patricia Sánchez y a sus siete hijos (Jesús, Adriana, Ignacio, Pablo, Fernando, Sofía y Alfonso, con edades entre los 22 del primero y los seis del más pequeño). Viven en Los Castellanos y representan a la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres, que ha presentado recientemente un documento a diferentes grupos políticos locales donde recoge varias propuestas para hacer la vida más fácil a todos los componentes de este colectivo.

José de Jesús y Patricia son dos de las voces más autorizadas para hablar sobre la cuestión. Y empiezan por el transporte público urbano. «Todos los meses pagamos el bono a nuestros 4 hijos mayores. Y cada uno cuesta 27 euros. A los pequeños los lleva su madre al colegio», afirma el padre, que trabaja en un laboratorio farmacéutico. «¡Me tengo que poner la visera de chófer! Qué menos que ayudas para el autobús...», reflexiona Patricia que, cuando puede, trabaja como autónoma vendiendo Thermomix. «Y pago la misma cuota que todo el mundo», lamenta. El documento de la Asociación ampara esta propuesta y recoge otras peticiones de las familias numerosas de la capital cacereña al respecto (840 en total, 762 de categoría general y 78 de la especial, es decir, con cinco hijos o más): crear una tarifa específica o tarjeta de transporte familiar; extender la gratuidad del transporte público a los niños hasta los 11 años y crear una bonificación para su uso. Marco Antonio Sánchez, presidente del colectivo, también defiende este punto y lo considera «uno de los más importantes».

Pero las peticiones no se quedan ahí. Ni las de la asociación ni tampoco las de José de Jesús, Patricia y sus siete hijos. «Es necesario un bono social para el agua. Para la electricidad tenemos uno que, aunque no es mucho, algo ayuda. Pero el agua... En casa se duchan nueve personas y al día se pone un lavavajillas, dos lavadoras y dos secadoras», dice José de Jesús. «Y encima, después, todas las horas de plancha. Todo el día hay algún aparato funcionando en casa. Encima subieron el impuesto a la basura...» describe Patricia. Las peticiones de la asociación respecto a las tasas a pagar van más allá. Solicitan un descuento del 90% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), comenzando con un 50% en las familias con tres hijos y un incremento del 10% por cada miembro de la unidad familiar. «El tamaño de la vivienda debe estar en consonancia con el tamaño de la familia», justifican. También requieren una bonificación en el impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica con un argumento similar: las familias necesitan, obligatoriamente, un vehículo más grande, con más potencia, lo que se traduce en un aumento de los gastos a desembolsar.

DÍA A DÍA

La familia Pérez Sánchez cuenta a este periódico su día a día. Y Patricia resalta la compra en el supermecado. Una compra que debe satisfacer las necesidades diarias de nueve personas. «¡Te puedes poner a temblar!», dice con alegría. «Soy la mejor cliente del Carrefour. Yo voy y digo: esta compra es para una semana. Y después, a los dos días, tengo que volver a ir. Me rijo por las ofertas», describe Patricia. Y bromea. «¡Tengo que hacer el pino puente para administrarme!». Habla también de la ropa, de cómo se hereda entre hermanos e incluso entre los conocidos de la familia. «¡Tenemos muchos amigos muy generosos! ¡Y con muy buen gusto! Cuando algo está en buen estado y ya no les sirve, nos lo pasan. Y yo hago lo mismo con la ropa de mis niños. Aunque, algunas veces, también me pego un capricho como madre», afirma, y habla de la hora de la comida. «Tengo dos máquinas Thermomix que las manejo muy bien. Es que somos nueve sentados a la mesa...». Patricia, que ahora hace malabares para conciliar su trabajo con su familia, no se arrepiente de la decisión que tomó, junto a su marido, de formar una familia numerosa especial. «Yo tuve un puesto de responsabilidad en mi empresa. Pero nunca me he sentido mejor que en mi casa y con mis hijos. Yo lo vi claro y me he realizado como mujer», valora.

«Las ayudas para guarderías también son fundamentales. También las que daban antes por cada hijo nacido. Que no nos retengan de la nómina lo mismo que a una persona que no tiene ningún hijo. Y lo de las becas y subvenciones... No tienen en cuenta nuestra condición, sólo tu nómina. Pero las nuestras son a ‘compartir’ entre nueve personas», razona, por su parte, José de Jesús. Aunque afirma además que las matrículas universitarias son gratis, critica los criterios de concesión de becas y ayudas, que se rigen por la renta familiar y no por las cargas que tengas que soportar dichas rentas. La regla «justa y objetiva», dice el escrito de la asociación de Familias Numerosas de Cáceres, pasaría por aplicar el criterio de renta per capita en todas las ayudas y becas, «sobre todo en los impuestos municipales», y que no se establezcan límites absolutos de ingresos «que dejan siempre fuera a las familias numerosas». Exigen también ayudas locales por hijo o cargo.

El colectivo que más lucha contra el envejecimiento de la población (Cáceres ha entrado recientemente en el top 15 de las provincias más envejecidas en España) ha incluido otras peticiones en el documento mencionado: que se dé audiencia a la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres en la discusión de las ordenanzas municipales; que se establezcan los mecanismos necesarios para la implicación efectiva de estas entidades; que se promociones desde las administraciones públicas con apoyo financiero las actividades de estas familias; que se promuevan viviendas de protección oficial municipales de tamaño adecuado para estas familias (lo cifran en 120 metros cuadrados); que se reserven plazas de aparcamientos para vehículos de 7 o más plazas y una tarifa especial para su acceso a espacios culturales o deportivos.

NATALIDAD

Por último, el escrito propone un incentivo para la natalidad y la protección a las familias locales directas por nacimiento. Al fin y al cabo, manifiestan, son las que más hacen por frenar el envejecimiento citado. «Tener una familia así no debe ser un lujo. Al final, son mis hijos los que van a pagar las pensiones de mucha gente. A los que están dudosos les diría que tiraran para adelante. Te da la vida», finaliza Patricia. «Lo mejor que he hecho en esta vida es tener a mis 7 hijos», concluye José de Jesús.

Datos de familias numerosas en Cáceres

FAMILIAS NUMEROSAS GENERALES EN LA PROVINCIA: Según los datos de la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres, en la provincia cacereña hay 4.640 familias que ostentan este rango. 3.839 de ellas son de carácter general.

FAMILIAS NUMEROSAS ESPECIALES EN LA PROVINCIA: La misma fuente cifra las familias numerosas especiales (aquella que tiene cinco hijos o más) en la provincia en 801.

FAMILIAS NUMEROSAS GENERALES EN LA CIUDAD: El colectivo citado también enumera las familias numerosas en la capital cacereña. De las 840 que hay en total, 762 son de categoría general

FAMILIAS NUMEROSAS ESPECIALES EN LA PROVINCIA: En Cáceres capital, hay 78 familias numerosas de categoría especial. Una de ellas es la formada por José de Jesús, Patricia y sus siete hijos.

RELEVO DE POBLACIÓN: Para que haya un correcto relevo de población, son necesarios 2,1 hijos por familia. La región extremeña anda lejos de estos guarismos y registra 1,28 hijos por familia.

TASA DE NATALIDAD EN EXTREMADURA: La tasa de natalidad en Extremadura (nacidos por cada mil habitantes) es de 8,14. El colectivo pinta los datos, aportado por el Instituto Nacional de Estadística, de «demoledores».

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA: En total, de los 95.617 que tiene Cáceres según el censo del 2015, aproximadamente un 7% forma parte de una familia numerosa.