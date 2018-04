Tres años de cárcel para un discapacitado que agredió sexualmente a otro en un centro de Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres condena a tres años de cárcel a un discapacitado por agredir sexualmente a otro en un centro ocupacional.

Al parecer, según informa El Mundo, la víctima sufrió abusos reiterados por parte del conserje, que también sufre discapacidad. Según el diario, la condena a esta persona ha sido rebajada de 8 años y medio, que pedía el fiscal, a 3 años, tras un acuerdo entre el gabinete jurídico de la Junta y los abogados del Centro Ocupacional Novaforma, subvencionado por la Junta.

Petición del PP

Tras conocer la sentencia, el PP de Extremadura ha exigido hoy a la Junta explicaciones sobre lo ocurrido en un centro ocupacional de Cáceres.

La diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha señalado que el Gobierno regional debe aclarar cuál ha sido su actuación en este asunto, ya que "da la sensación que se le ha querido dar carpetazo" al pactar una condena, que, en su opinión, "a todas luces perjudica" los intereses de este joven con discapacidad y al que la Junta tiene la obligación de proteger.

Asimismo, se ha preguntado por los motivos por los que la Comisión Tutelar de Menores, que es la competente, no interpuso la denuncia, que sí presentó el matrimonio guardador con el que este joven con discapacidad convive y si fue "porque no se enteró o no se quiso enterar".

"Es una herida que se ha querido cerrar en falso", ha dicho la diputada del PP, que también quiere explicaciones sobre si la Junta adoptó o ha adoptado medidas cautelares en relación al conserje ahora condenado y sí ha seguido trabajando en el centro.

Rodríguez Píriz ha indicado que su partido "llegará al fondo de la cuestión para defender a este joven", además de que se depuren responsabilidades, porque "aunque al joven de nada le va resarcir del sufrimiento tenido, hay que hacer justicia y no se puede pastelear un pacto".

Postura de la Junta

Por su parte, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha eludido pronunciarse hoy sobre lo ocurrido en el centro ocupacional de Cáceres.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios sobre las explicaciones que el PP extremeño ha pedido sobre este asunto, ha dicho que no iba a pronunciarse sobre un tema "que es difícil, delicado y que se trata de las personas".

Gil Rosiña sí ha considerado que "estaría bien que alguien con autoridad" en el PP de Extremadura, que "no es cualquier partido", pues tiene "una importante representación institucional y también ha sido gobierno de la comunidad", "revisara las ruedas de prensa de algunos de sus diputados".